Neue Bezirkshauptfrau tourt durch den Bezirk Lilienfeld

In der Gemeinde Kleinzell:Gemeindebedienstete Tanja Borsdorf und Andrea Gassner, Bauhofmitarbeiter Markus Riener, damalige Kindergartenleiterin Daniela Schachner, Bezirkshauptfrau Heidelinde Grubhofer, Bürgermeister Reinhard Hagen, Bauhofmitarbeiter Georg Pundy und Vizebürgermeisterin Heidemarie Teveli. In Hainfeld: Oliver Speck, Heidelinde Grubhofer, Bürgermeister Albert Pitterle, Gemeinderat Thomas Schweiger, Stadträtin Anita Zehetmayer und Vizebürgermeister Andreas Klos (v.l.). In Hainfeld: Gemeinderätin Sandra Bauer, Günter Sandhacker, Heidelinde Grubhofer, Bürgermeister Albert Pitterle, Stadträtin Anita Zehetmayer und Gemeinderat Thomas Schweiger (v.l.). In Hainfeld: Vizebürgermeister Andreas Klos, Gemeinderätin Romina Wais, Heidelinde Grubhofer, Bprgermeister Albert Pitterle und Stadträtin Anita Zehetmayer. In Lilienfeld stand ein Besuch des Einsersesselliftes beim Muckenkogel auf dem Programm. Einige Kennzahlen und Informationen zur Lilienfelder Bergbahnen GmbH hatte Vizebürgermeister und Liftgeschäftsführer Christian Buxhofer für Stadtamtsdirektor Thomas Dobner, Bürgermeister Manuel Aichberger und Heidelinde Grubhofer parat. In Ramsau: Bürgermeisterin Gertraud Steinacher, Heidelinde Grubhofer und Vizebürgermeister Leopold Schweiger. In Eschenau: Brigitte Gruber, Heidelinde Grubhofer und Bürgermeister Alois Kaiser In Eschenau: Elementarpädagogin Daniela Grünauer, Bezirkshauptfrau Heidelinde Grubhofer und Bürgermeister Alois Kaiser.

