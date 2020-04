Roman Schlosser ist neuer Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Traisen-Gölsental, die rund 70 Mitarbeiter beschäftigt. Er ist der Nachfolger von Direktor Eduard Mayrhofer, der im Sommer in den Ruhestand geht, und wird mit Direktorin Hermine Dangl die Bank in die Zukunft führen.

Roman Schlosser ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Seinen Ausgleich findet der Banker beim Sport und dem Besuch von Kulturveranstaltungen in seinem Heimatbezirk Lilienfeld sowie bei seiner Familie.

Nach seinem Studium der Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien war Schlosser 20 Jahre in mehreren leitenden Funktionen in der Raiffeisen Landesbank NÖ-Wien tätig. Als Vortragender konnte er am Raiffeisen-Campus in der Führungskräfte- und Funktionärsentwicklung einen Beitrag leisten. Er lebte dabei schon das moderne Raiffeisen-Prinzip „regional – digital – überall“. Nach diesem Motto möchte der 51-jährige Hainfelder nun auch die Geschäfte der Regionalbank, die im Traisen- und Gölsental für rund 22.000 Kunden zehn Bankfilialen betreibt, führen.

„Die Herausforderung, Bankgeschäfte modern, den Anforderungen der heutigen Zeit entsprechend zu gestalten und dabei trotzdem die persönliche Verbundenheit zu den Menschen in den Fokus zu rücken, nehme ich gerne an“, erklärt der neue Geschäftsleiter.