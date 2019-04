Der Vorschlag von Innenminister Herbert Kickl, dass Asylwerber für Hilfstätigkeiten in der Gemeinde maximal 1,50 Euro bekommen sollen, wird im Bezirk kontrovers diskutiert.

„In Lilienfeld ersuchen wir manchmal Asylwerber zur Mitarbeit bei einfachen Tätigkeiten“, berichtet Bürgermeister Wolfgang Labenbacher (VP). Solche Tätigkeiten sind etwa Sesseltragen für Konzerte oder Bühnenaufbau. Bisher zahlte die Gemeinde fünf Euro pro Stunde. Eingesetzt werden Asylwerber etwa fünf Mal im Jahr. „Es war manchmal schon nicht möglich, Asylwerber für solche Tätigkeiten zu finden – auch bei fünf Euro nicht“, kommentiert Labenbacher die Obergrenze.

Erfahrung mit dem Einsatz von Asylwerbern in der Gemeinde hat auch Hainfelds Bürgermeister Albert Pitterle (SP). „Im Vorjahr hatten wir vier beschäftigt. Sie halfen uns bei der Friedhofspflege, im Wald und anderen Pflegearbeiten.“ Pitterle sieht die Grenze kritisch: „Wir brauchen keine Bevormundung. Das sollte im Ermessen der Gemeinde liegen, was eine Arbeit Wert ist.“ Dass die Gemeinde über den Betrag selbst entscheiden können sollte, sieht auch Hohenbergs SP-Bürgermeister Heinz Preus so. „1,50 Euro sind nicht in Ordnung.“

"Es gibt klare Regeln"

Dass Arbeit etwas Wert sein muss, hebt Bürgermeister Karl Oysmüller (SP) hervor. In St. Aegyd wurden in den letzten Jahren vereinzelt Asylwerber eingesetzt. Diese erledigten die Aufgaben gewissenhaft. „Durch die fünf Euro Entlohnung halfen die Asylwerber bei diversen Veranstaltungen auch freiwillig mit“, sagt Oysmüller. An der Obergrenze stößt sich auch der Traisner Bürgermeister Herbert Thumpser (SP): „Ich halte davon absolut nichts. Es gibt klare Regeln, dass sie bis 110 Euro im Monat verdienen dürfen.“

In Traisen gab es einmal einen Syrer, der bei der Pflege der Grünflächen geholfen hat. „Derzeit haben wir keinen Bedarf, wir bekommen nämlich wieder über das AMS andere Mitarbeiter zur Unterstützung“, erklärt Thumpser. Über zehn Jahre ist der Einsatz von Asylwerbern in der Gemeinde Hohenberg her. Geschäftsführender Gemeinderat Ludwig Platzer (SP) poltert: „So eine Politik ist menschenverachtend.“

„Die 1,50 Euro orientieren sich an der Geldleistung für Zivildiener“, erklärt Rohrbachs Bürgermeister Karl Bader (VP) und führt weiter aus: „Asylwerber erhalten eine Grundsicherung. Die Tätigkeiten sollen Möglichkeit zur sinnvollen Betätigung geben.“ Wenn die 1,50 Euro zusätzlich sind, findet sie Bürgermeisterin Gertraud Steinacher (VP) aus Ramsau in Ordnung.