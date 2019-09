Die FPÖ kam am Wahlsonntag laut vorläufigem Ergebnis (ohne Wahlkarten) nur auf 16,5 Prozent der Stimmen — ein Minus von 9,2 Prozent gegenüber dem Urnengang 2017. Die Ursache ist für Hafenecker leicht ausgemacht: Gegen die FPÖ sei vor der Wahl eine Schmutzkübelkampagne gestartet worden. Im Parlament bleibt Hafenecker aber weiterhin vertreten.

Parlamentsdirektion Christian Hafenecker.

Großer Wahlsieger sind die Türkisen mit Parteiobmann Karl Bader. Die ÖVP baute den Vorsprung auf die SPÖ stark aus und ist im Bezirk mit 43 Prozent der Stimmen klar stärkste Kraft vor den Sozialdemokraten, die auf 25,3 Prozent kommen.

„Mit dem Bezirksergebnis bin ich megazufrieden“, jubelt Bundesratspräsident Karl Bader.

Für SPÖ-Bezirkschef Albert Pitterle ist der Ausgang wenig überraschend: „Das Ergebnis war aufgrund des massiven Wahlkampfes der ÖVP mit starkem Medien- und Werbeeinsatz voraussehbar.“ Zumindest habe die SPÖ auf Bezirksebene besser als auf Bundesebene abgeschnitten. Überraschend stark haben im Bezirk trotz fehlender Bezirksorganisation die Grünen abgeschnitten — sie legen um 5,5 Prozent zu und sichern sich mit 7,7 Prozent Platz vier im Bezirk.

Alle anderen Listen und Parteien — also Jetzt, KPÖ und Wandl — kommen zusammen am Wahlsonntag nur auf 2,5 Prozent. Genau doppelt so viel (fünf Prozent) schaffen die NEOS.