Pensionist drohte mit Bombe: 400 Euro Geldstrafe

Anfang Juli rief ein 76-Jähriger aus dem Bezirk bei einer lokalen Arztpraxis an. Weil ihm die Ordinationshilfe ohne Zustimmung des Arztes nicht seine Befunde aushändigen konnte, drohte ihr der Pensionist, dass er die Ordination in die Luft sprengen würde. Letztendlich übergab die Polizei die Befunde an den 76-Jährigen.

Vor Gericht bestritt der Pensionist die Drohung, jedoch räumte er ein, nicht besonders freundlich gewesen zu sein. „Die Hölle wollte ich ihnen heiß machen, das habe ich gesagt“, betont der 76-Jährige. Auch gab er zu, geschimpft zu haben. An die Wörter, die gefallen waren, konnte er sich allerdings nicht erinnern.

Grund für seinen Anruf war ein Befund, den er für einen anderen Arzttermin am selben Tag brauchte. Die Ordinationshilfe konnte den Befund allerdings nicht ausgeben, weil der Arzt auf Urlaub war. Das schmeckte dem 76-Jährigem so gar nicht. „Ich habe versucht, ihn zu beruhigen. Das hat aber nicht funktioniert“, führte die Zeugin aus. Kurz vor dem Ende des Telefonats fiel dann die Drohung. Die Ordinationshilfe gab an, nicht lange danach das Gespräch beendet zu haben. Schließlich verständigte der Arzt selbst die Polizei, nachdem seine Mitarbeiterin ihn über den Vorfall informiert hatte.

Nach dem Telefonat machte sich der 76-Jährige auf den Weg zur Arztpraxis, wo er die Polizei antraf. Die Beamten übergaben ihm seinen Befund und rieten ihm an, sich einen neuen Arzt zu suchen.

Der Richter verurteilte den Pensionisten zu einer Geldstrafe von 400 Euro. Das Urteil ist rechtskräftig.

