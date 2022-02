Pfarrgemeinderat: „Man bekommt selbst sehr viel zurück“

Neu zusammengesetzt werden am 20. März die Pfarrgemeinderäte. Die NÖN fühlte Kandidaten auf den Zahn, was sie zum Antreten bewegt und welche Themen ihnen wichtig sind.

Ein „alter Hase“ ist Marlene Ratzinger: Seit 2017 sitzt sie in Lilienfeld im Pfarrgemeinderat (PGR) und auch im Vorstand. Zuvor war sie 20 Jahre in Türnitz und dreizehn Jahre in Stratzing in diesem Gremium vertreten. „Ich bin heute wie damals von der Arbeit in der Pfarre begeistert und mit Freude dabei. Es ist mir ein Anliegen, mitzuhelfen, die Pfarre für Kinder, Jugendliche, Familien und alle Menschen lebenswert und lebendig zu machen“, betont Ratzinger, die wieder kandidiert. Viel Wert lege sie darauf, mit den Pfarrgemeinderäten christliche Werte zu verbreiten. „Man bekommt auch selbst sehr viel zurück,“ weiß Ratzinger: „Die Gemeinschaft im PGR ist sehr schön, die Aufgaben sind vielfältig, sei es bei der Fest- und Feiergestaltung, bei der Kinder-, Jugend oder Kreativgruppe.“ Und: Als Pfarrgemeinderätin könne sie Ideen einbringen. „Auch sozial bin ich immer wieder gefordert“, ergänzt sie.

„Die Gemeinschaft im PGR ist sehr schön, die Aufgaben sind vielfältig"

Als „hochinteressant und spannend“ beschreibt Barbara Weiß die Zusammenarbeit im Pfarrgemeinderat. Nun zieht sie sich aus diesem Gremium, dem sie seit 2017 angehört, mit dem „Dank für die herzliche Aufnahme“ zurück. „Das Engagement in der Pfarre war für mich eine Herzensangelegenheit“, unterstreicht die Lilienfelderin.

Auf 15 Jahre Erfahrung im Rohrbacher PGR kann Maria Pandalitschka verweisen. Sie tritt im März wieder an und möchte, dass „das Pfarrleben mit all seinen Festen und Gebräuchen erhalten bleibt“. Sie sieht sich als Brückenbauerin zwischen Kirche und Bevölkerung und hilft in der Pfarre mit, „wo immer sie gebraucht wird“. Etwa bei Pfarrfesten oder der Organisation der Fastensuppe. Bevor Corona kam, besuchte sie außerdem regelmäßig die „neu Zugezogenen“ im Dorf. Und wenn der Pfarrer verhindert ist, übernimmt sie die Pfarr-Gratulationen bei Geburtstagsjubiläen. Maria Pandalitschka ist der Glaube wichtig, aber auch die Gemeinschaft. Beides möchte sie als Pfarrgemeinderätin verbinden.

Ihr Rohrbacher Amtskollege Martin Klinger, der schon zehn Jahre in der Pfarrgemeinde eingebunden ist, kandidiert wieder als Pfarrgemeinderat „weil er sich gerne für die Allgemeinheit engagiert“. Aufgabe einer Pfarre sei es zudem, die „Feier der Sakramente und Feste der Pfarre“ zu organisieren, sagt Martin Klinger, der als Firmhelfer die Jugendlichen auf das Sakrament der Firmung vorbereitet.

Raffaela Schmaus ist schon seit ihrem 18. Lebensjahr im Rohrbacher Pfarrgemeinderat vertreten. „Die Zusammenar-beit und die Begegnungen mit so vielen verschiedenen Menschen aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern und Generationen ist für mich in unserer Pfarrgemeinde etwas Großartiges“, verrät sie. Gleichzeitig sei die Pfarrgemeinde in ihren Aktivitäten sehr vielfältig. „Dies gibt einem die Möglichkeit, sich in den Bereichen einzubringen, die einem gut gefallen und in denen die individu-ellen Talente liegen. Mir persönlich bereitet diese Aufgabe sehr viel Freude, da man Kirche zeitgemäß mitgestalten und mitverändern kann“, gibt Schmaus Auskunft.

„Willkommenskultur wird gelebt“

Ein wichtiges Anliegen sei ihr, als Pfarrgemeinde offen und aufgeschlossen zu bleiben, Gegensätze zu überwinden und Herausforderungen anzunehmen, um vielen Menschen eine religiöse Heimat anbieten zu können, in der sie sich gewollt und getragen fühlen. „Diese Willkommenskultur wird schon über Jahre hinweg in großer Gemeinschaft von vielen langjährigen Mitgliedern der Pfarre Rohrbach gelebt“, so Schmaus. Sie organisiere mit Freude und Idealismus größere Projekte und Aktivitäten sowie die Firmvorbereitung oder das Pfarrfest.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden