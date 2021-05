Die Rückkehr zum Präsenzunterricht in den Schulen im Schichtbetrieb hat auch wieder verstärkt Tests bei den Schülern und damit mehr positive Corona-Fälle gebracht. Aktuell betroffen ist etwa die Volksschule Kaumberg, wo zwei Klassen in Quarantäne geschickt wurden. Corona-Erkrankungen werden auch aus den Kindergärten Kaumberg und Ramsau gemeldet: Hier heißt es für Sprösslinge aus zwei Gruppen, daheim zu bleiben.

Mit Stand Donnerstag stehen bezirksweit 53 Corona-Erkrankte und 172 Personen in Quarantäne zu Buche, am Montag waren es vergleichsweise 35 Covid-19-Infizierte und 82 Leute in Isolation. "Wichtig ist, dass weiterhin viel getestet wird", verweist Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller auf die Covid-Checks zum Unterbrechen der Infektionsketten.