Seine Unterstützung habe SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner nicht mehr, spielt Ex-SPÖ-Bezirkschef Herbert Thumpser mit offenen Karten: „Ich habe viel Vertrauen in sie gehabt, aber dieses Vertrauen ist geschwunden. Wir brauchen Personen mit Profil, mit Visionen und Charisma.“ Hart ins Gericht geht Thumpser nicht nur mit Rendi-Wagner: „Wir haben leider eine eklatante Führungsschwäche, diese hängt natürlich nicht nur mit der ,Spitzenposition‘ zusammen, sondern auch mit dem Umfeld der Spitze. Falsche Berater, falsche Personen an den Hebeln der Macht – dann kommt so etwas heraus. Der SPÖ fehlen Visionen und der Verkauf dieser. Da sind wir Jahrzehnte zurückgeblieben.“

Der Zustand der SPÖ sei nicht zufriedenstellend, pflichtet Thumpsers Nachfolger als SPÖ-Bezirkschef, Albert Pitterle, bei. „Es muss einen Neustart geben. Unabhängig davon, wer die SPÖ anführt“, fordert Pitterle. Empfehlungen in puncto Umfrage will er keine abgeben. Ähnlich der Hohenberger SPÖ-Ortschef Heinz Preus: „Die Mitglieder haben ihre Meinung zum Verbleib von Rendi-Wagner als Bundesparteivorsitzende. Sie brauchen dazu keine Empfehlung von einem SPÖ-Bürgermeister.“

Fest steht für ihn: „Der Austausch der Parteivorsitzenden wird nicht reichen, um die Sozialdemokratie zu erneuern.“ Er sei davon überzeugt, dass die Menschen in Österreich mehr denn je eine Partei brauchen, die einen sozialen Ausgleich zum Ziel habe. „Eine Neuausrichtung mit klaren Botschaften ist für den künftigen Erfolg der Partei notwendig“, sagt Preus. Er hält die Mitgliederbefragung für sehr wichtig, mahnt aber gleichzeitig: „Die SPÖ sollte das Ergebnis ernst nehmen und die Schwerpunkte der politischen Arbeit danach ausrichten.“

In eine ähnliche Kerbe schlägt St. Veits SPÖ-Ortschef Johann Gastegger: „Je mehr die Basis eingebunden wird, desto besser. Daher halte ich die Befragung für sinnvoll. Leider hatten einige Vorsitzende den Kontakt zur Basis verloren beziehungsweise hat sie die Meinung der Basis nicht interessiert.“ Gastegger will für Rendi-Wagner stimmen. Denn: „Einige ewige ,Besserwisser‘ haben sich ja nie getraut, Verantwortung zu übernehmen, sie haben sich nur um ihre Selbstdarstellung in den diversen Medien gekümmert.“ Die Situation der Partei sieht Gastegger gelassen: „Ich bin optimistisch. Es wird wieder aufwärtsgehen. Die SPÖ hat schon schlimmere Krisen bewältigt.“

Melanie Mitterer, die stellvertretende JG-Vorsitzende des Bezirkes, will sich wie alle von der NÖN interviewten SPÖ-Vertreter an der Mitglieder-Befragung beteiligen. Mitterers Befund: „Es steht außer Frage, dass die SPÖ bei den letzten Wahlen nicht immer gut abgeschnitten hat.“ Doch der Bundestrend lasse sich nicht immer eins zu eins auf die Kommunalebene herunterbrechen. Als Beispiel verweist sie auf das SPÖ-Top-Ergebnis bei der Gemeinderatswahl in ihrer Heimat Traisen. Und Monika Feichtinger von der SPÖ Traisen betont: „Es hat nach der Wahl geheißen, dass kein Stein auf dem anderen bleiben soll. Bis dato ist davon aber nichts spürbar. Darum glaube ich, dass diese Umfrage einmal ein guter und richtiger Schritt in diese Richtung ist.“