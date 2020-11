„Der Jüngere ist auf den Älteren losgegangen, hat ihn zu Boden geworfen, mit den Fäusten geschlagen, den Füßen getreten und geschrien ,ich bring dich um!‘“. So schilderte dieser Woche eine Zeugin am Landesgericht St. Pölten ihre Wahrnehmung der Schlägerei zweier Männer im Februar in Rotheau.

Anlass war ein Abbremsmanöver des Älteren. Dieses erzürnte den Beifahrer im Pkw dahinter. Dessen hochschwangere Freundin, die am Steuer saß, sei dadurch gefährdet gewesen.

„Sie haben doch im Polizeiprotokoll angegeben, er habe gerufen ,Komm her, Du Trottel!‘“Richter Beneder nahm der Zeugin ihre Version nicht ab

Ob der 65-Jährige gegenüber dem Jüngeren gar nicht aggressiv gewesen wäre, fragte der Richter. „So richtig nicht. Er hat sich gewehrt und ihn weggestoßen“, erklärte die Frau. „Kennen Sie den älteren Herrn sicher nicht? - Im Polizeiprotokoll habe sie doch angegeben, dass dieser dem Jüngeren nachgerufen habe ,Komm her, du Trottel!‘“, meldete der Richter gehörige Zweifel an der Version der Zeugin an. Dass der Ältere heftig gegen das Auto der Freundin des Jüngeren getreten habe, bestätigte sie.

Der zweite Zeuge hatte das Geschehen mit dem Handy fotografiert. Wer wen und wie verletzt hat, war aber nicht zu erkennen. Schläge habe er aus 50 bis 70 Metern Entfernung keine gesehen. Die Kontrahenten hätten keine über 14 Tage dauernden Schäden erlitten, berichtete der medizinische Sachverständige.

Die Abschürfungen des Pensionisten wären auf ein mehrfaches zu Boden reißen zurückzuführen, Rötungen an Nasenrücken und Stirn auf Schläge mit der offenen Hand, nicht aber mit der Faust. Die Verletzungen am Schädel stammten eher von einer streifenden Gewalteinwirkung als von einem gezielten Fußtritt.

Schuldspruch für den Pensionisten

Der Richter schenkte der Version des Jüngeren Glauben, wonach die Verletzung entstand, als sich dieser mit dem Fuß aus der Umklammerung des am Boden liegenden Pensionisten befreien wollte. „Die meisten sind sturzbedingte Verletzungen, außer einem Bluterguss in der Kniekehle, der kommt von einem Tritt gegen den Oberschenkel“, so der Sachverständige.

Der Jüngere habe Hautrötungen, eine Prellung des Augapfels und eine blutunterlaufene Gesichtshälfte hinnehmen müssen. Letztere lasse auf einen Faustschlag rückschließen. Der Richter zeigte sich skeptisch, dass diese Verletzung, wie vom Verteidiger des 65-Jährigen behauptet, vom verzweifelten „Herumwirbeln“ mit seinen Händen entstanden sei, als der Jüngere ihn gepackt habe.

Die Verletzungen des Jüngeren stünden, anders als die des Pensionisten, im Einklang zu seinen Aussagen. Die Zeugenaussagen wären eine „subjektive Wahrheit über das, was tatsächlich passiert“ sei, sagte der Richter: Schuldspruch für den Pensionisten wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Drei Monate bedingte Haft und 1.100 Euro Schmerzensgeld.

Den Jüngeren sprach der Richter vom Vorwurf der gefährlichen Drohung frei. Der Verteidiger des Pensionisten meldete Berufung an. Nicht rechtskräftig.