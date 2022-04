Saisonauftakt: Die Motorräder rollen wieder

Werbung

Sobald die Temperaturen im Frühjahr steigen, treibt es die Zweirad-Enthusiasten zurück auf ihre Maschinen. Obwohl der Großteil der Biker nur ihr Hobby ausleben will, werfen ein paar ,schwarze Schafe“ immer wieder ein schlechtes Licht auf die Szene. Anrainer an Biker-Strecken leiden unter Lärmbelastung; die Polizei muss, um die Verkehrssicherheit aller zu gewähren, Kontrollen durchführen.

Dass Motorradfahren durchaus gefährlich ist, zeigt der Unfall eines 57-jährigen Bikers aus dem Bezirk Lilienfeld vor einigen Tagen. Dieser überholte im Waldviertel einen Pkw, der links abbiegen wollte. Dabei kam es zu einer Berührung zwischen Auto und Motorrad. Der Zweiradfahrer kam zu Sturz und musste mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Saisonstart ist bis jetzt witterungsbedingt sehr ruhig verlaufen.“ Christian Vielhaber Vize-Bezirkspolizeikommandant

Im Jahr 2020 passierten in ganz Niederösterreich 715 Motorradunfälle (49 davon alleine im Bezirk Lilienfeld), auch einen Toten gab es zu verzeichnen. Viele Motorradunfälle trugen sich auch im Nachbarbezirk St. Pölten-Land zu. Bei 59 Unfällen starben hier zwei Biker und insgesamt 62 Personen wurden verletzt. Die Daten für 2021 liegen voraussichtlich erst Ende April des Jahres vor.

Damit solche Unfälle nicht zur Tagesordnung gehören, kontrolliert die Polizei im Bezirk Lilienfeld streng und regelmäßig. „Dabei geht es nicht primär um die Leute, die einmal statt 70 kurz 80 km/h fahren, sondern um die wirklichen Raser“, erklärt Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter Christian Vielhaber.

Dass die Unfallzahlen in diesem Jahr noch nicht so hoch sind, liegt laut Vielhaber auch an den kalten Temperaturen. „Der Saisonstart ist bis jetzt witterungsbedingt sehr ruhig verlaufen, im gesamten Bezirk gab es bis zum 15. April heuer nur zwei Unfälle mit Motorradbeteiligung“, weiß der Chefinspektor. Das Hauptproblem für die Exekutive stellen dabei immer wieder jene Raser dar, die die öffentliche Straße mit einer Rennstrecke verwechseln.

„Mit den ersten schönen Tagen hat für unsere Gemeinde - nicht überhörbar - die neue Motorradsaison begonnen.“ Kleinzells Bürgermeister Reinhard Hagen

Zu den häufig vorkommenden „normalen“ Geschwindigkeitsüberschreitungen werden vereinzelt auch immer wieder auch extreme Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt. „Dazu kommen technische Veränderungen an den Motorrädern“, weiß Vielhaber.

Während die Polizei an Biker-Strecken nur punktuell vor Ort sein kann, leiden hier viele Anrainer unter dem laufenden Lärm vorbeibrausender Biker. Besonders betroffen ist Kleinzell, gelegen an der beliebten Bikerstrecke in die Kalte Kuchl. „Mit den ersten schönen Tagen hat für unsere Gemeinde - nicht überhörbar - die neue Motorradsaison begonnen“, klagt Bürgermeister Reinhard Hagen.

Seitens der Gemeinde wird daher heuer versucht, durch eine mobile Radarstation sowie mobile Geschwindigkeitsmessstationen mit „grünem lachenden Smiley“ und „rotem traurigen Smiley“ eine Verbesserung beziehungsweise Entschärfung der Situation zu erreichen.

Dazu will der Ortschef die enge Kooperation mit der Exekutive beibehalten. „Das funktioniert wirklich super“, dankt Bürgermeister Hagen der Polizei. Ihm ist aber wichtig, zu betonen, „dass alle rücksichtsvollen Biker, die die Schönheiten der Natur genießen wollen, hier herzlich willkommen sind.“ Die Maßnahmen sollen die „schwarzen Schafe“ treffen.

Rücksichtlose Raser sind in der Bikerszene unerwünscht

Bei den Bikern ist die Freude über den Frühlingsbeginn dementsprechend groß. Nach der Winterpause können sie nun endlich wieder ihrer Leidenschaft nachgehen. Übrigens: Oft haben gerade Raser in der Motorradszene wegen ihrer Rücksichtslosigkeit selbst kein gutes „Standing“. Die meisten Biker halten sich an Regeln und respektieren sie. Auch Alkohol am Steuer ist bei Motorradfahrern eher selten Thema.

