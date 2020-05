Der Sommer kann kommen: Die großen Tagesausflugsziele im Bezirk haben nach der Zwangspause durch das Coronavirus nun Nägel mit Köpfen gemacht und die Saisonstarts großteils fixiert. Den Anfang macht das Kameltheater mit dem angeschlossenen Weißen Zoo in Kernhof , der Tierpark öffnet am 15. Mai seine Pforten — wenn auch mit behördlichen Einschränkungen. So sind Tierführungen aktuell nicht möglich, Kamel- und Bärentheater müssen vorerst ebenso geschlossen bleiben.

Ötscherbasis Wienerbruck: Als Öffnungstermin ist der 15. Mai angepeilt, gleichzeitig geht auch das Restaurant mit Pächter Dominik Kogler in Betrieb.

Zusätzlich zu den vorgegebenen Maßnahmen zum Schutz vor Covid-19 wurde bei der Info-Stelle auch eine Glasscheibe als Schutz errichtet. Ob und wann die Angebote, wie geführte Wanderungen, wieder durchgeführt werden dürfen, müsse freilich noch abgewartet werden, informiert Naturpark-Projektmanager Florian Schublach: „Aber die Regeln werden von Tag zu Tag klarer.“

Das Schutzhaus Vorderötscher braucht für die Wirtschaftlichkeit übrigens die Nächtigungen, daher wird die Öffnung erst am 1. Juni angestrebt.

Gemeindealpe Mitterbach: Die NÖVOG kündigt den Start in die Sommersaison mit 29. Mai an. Wobei Sprecherin Katharina Heider-Fischer den Gästen gleich einmal empfiehlt, im Idealfall den eigenen Radhelm zum Mountaincartfahren mitzubringen. „Sollte jemand keinen eigenen Helm mithaben, dann haben wir ausreichend Leihhelme, die nach jedem Gast desinfiziert werden“, nennt Heider-Fischer eine Maßnahme aus dem Konvolut an Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen (siehe Info-Box).

Eibl-Jet Türnitz: Noch zuwarten wollen die Verantwortlichen mit der Bekanntgabe eines genauen Öffnungstermins, weil es für die Türnitzer Rodelbahn noch zu wenig Details hinsichtlich der behördlichen Auflagen gibt. „Wir könnten aber jederzeit aufmachen“, bestätigt Geschäftsführer Karl-Heinz Wieland die bereits abgeschlossenen Vorbereitungsarbeiten. Die Saison soll bis Ende Mai eingeläutet werden.

Annaberger Lifte: Die Zipline, die längste Seilrutsche Niederösterreichs, steht ebenfalls in den Startlöchern. Der 29. Mai ist der anvisierte Termin, um in Betrieb zu gehen.