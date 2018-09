Bunte Schultüten, prall gefüllte Schulranzen und aufgeregte Gesichter: 283 Kinder aus dem Bezirk feierten mit Anfang der Woche ihren Start ins Schulleben, 2017 waren es vergleichsweise 266 Taferlklassler.

Gerüstet für den Ansturm zeigt man sich auch heuer seitens der Volksschulen. So wurde in den vergangenen Sommermonaten in einigen Lehrstätten eifrig geplant, saniert und mitangepackt.

„Wir haben von unseren bisherigen sechs auf sieben Schulklassen aufgestockt.“ Magdalena Fertner, Volksschule Rohrbach

Auch in der Volksschule Eschenau gab es in der heißen Sommerzeit keine Verschnaufpause, verrät Direktorin Magdalena Fertner: „Wir hatten eigentlich die ganze Zeit eine große Baustelle.“ Grund dafür waren neben der Installation neuer Fenster und Außentüren Malerarbeiten im Inneren des Schulgebäudes. Zusätzlich erfolgte auch die Erneuerung der Dachbodenisolierung und des Sonnenschutzes im Außenbereich der Volksschule.

Eifrig saniert und gearbeitet wurde auch in Hainfeld: Insgesamt 90.000 Euro wurden seitens der Stadtgemeinde investiert, um in der Volksschule neue Portale zu installieren. Sie sollen den Schülern, darunter auch 37 Schulanfänger, im Notfall mehr Sicherheit bringen.

Neuigkeiten in St. Aegyd und Hohenberg

Verändert startet man auch in St. Aegyd und Hohenberg ins neue Schuljahr, so verstärken drei neue Lehrkräfte die beiden Ausbildungsteams. „In St. Aegyd begrüßen wir Michaela Gruber-Neumann als neue Kraft und in Hohenberg unterstützen ab jetzt Daniela Dirnberger-Zöchling und Nicole Mitschek den Lehrbetrieb“, verrät Direktorin Grete Ziegelwanger pünktlich zum Schulstart.

Über mehr Unterstützung freut man sich mit Anfang September zudem in der Volksschule Rohrbach, so wurde mit Ankunft der 29 Taferlklassler ein Zuwachs im Lehrkörper sowie in der Klassenstruktur verzeichnet. „Wir haben von unseren bisherigen sechs auf sieben Schulklassen aufgestockt“, informiert Magdalena Fertner. Ruhiger ging es hingegen in den beiden Gemeinden Annaberg und Mitterbach zu, hier freuten sich insgesamt acht Taferlklassler über einen reibungslosen Schulstart.

Grund zur Freude gibt es auch in Türnitz, so unterstützt zukünftig eine Lehrkraft aus Annaberg den Schulbetrieb. Sie wird fortan in beiden Ausbildungsstätten tätig sein.