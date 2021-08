„Die Zahl der Nichtschwimmer steigt, das zeigen die Statistiken klar, die Pandemie hat dazu einen großen Beitrag geleistet“, stellt Miriam Lichtel von der Donau-Schwimmschule in Wien fest. Ursächlich seien aber auch andere Faktoren.

„Wir bieten in den letzten beiden Schulwochen einen Intensiv-Schwimmkurs für Anfänger, einen für Fortgeschrittene im Göllerbad in St. Aegyd an. Die Buchungslage ist immer sehr gut“, so die Schwimmtrainerin. Oft werde da kurzfristig gebucht, „weil die Wetterlage gerne abgewartet wird. Das Wetter und die Wassertemperatur sind in den Freibädern die größte Herausforderung“.

Klares Ziel des Anfängerkurses ist es, sich nach einem Sprung ins Becken unspezifisch zum Beckenrand zu retten. „Was aber nicht außer Acht gelassen werden darf – ein Schwimmkurs ist aufwendig“, so Miriam Lichtel.

Hinfahren, umziehen, schwimmen, duschen, anziehen, föhnen, das Gesamtpackage nimmt viel Zeit in Anspruch. Und das werde leider immer mehr Eltern zu viel. Gerade in ländlichen Strukturen sei der Weg zu einem Bad weit, um regelmäßig, auch im Winter, zu schwimmen. Und unter diesem Zeitaufwand leidet der Anspruch an das Können beim Erlernen der Schwimmtechnik: „Eltern begnügen sich damit, wenn sich ihr Kind irgendwie über Wasser halten kann. Um sich sicher im Wasser zu bewegen, benötigt man aber eine gute Basis wie Wasserlage, Wassergefühl, richtige Technikelemente. Das alles erfordert regelmäßiges Üben“, weiß Lichtel.

Dieses Missverständnis spricht auch Doris Horvath, Abschnittsleiterin der Wasserrettung NÖ zentral, an: „Nur weil ein Kind vielleicht im eigenen Fünf-Meter-Pool ein paar Tempi macht, heißt das nicht, dass es schwimmen kann.“ Und sie weist damit zudem auf die Sorglosigkeit hin, das Nicht-Hinschauen. Diverse aufblasbare Schwimmtiere würden dies keinesfalls ersetzen.

In Lilienfeld hat die Stadtgemeinde mangels Schwimmtrainer auf das Angebot der Schwimmkurse der Wasserrettung in Kooperation mit dem ESV zurückgegriffen: „16 Kinder haben teilgenommen, der Schwimmkurs war sehr schnell ausgebucht“, freut sich Stadträtin Patricia Rauscher. Im Hainfelder Bad organisiert die Gemeinde regelmäßig Schwimmkurse, dort herrscht ebenso ein großer Andrang.