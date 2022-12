„Seele braucht Zeit“: Helferin in Lebenskrisen im Gespräch

Werbung

Silvi Mühringer hat eine psychosoziale Ausbildung und ist beim Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes aktiv. Im NÖN-Gespräch gibt sie Einblicke, warum Depression jeden treffen kann.

NÖN: Viele Menschen sagen: „Mir geht‘s gut“, doch wenn man genauer in ihr Seelenleben blickt, sieht es da oft ganz anders aus. Ist „Mir geht’s gut“ mitunter für viele nur eine Floskel, um abzulenken?

Silvi Mühringer : Ich für mich sage immer: ,Ich freu mich, dass ich lebe.‘

Was meinen Sie damit?

Mühringer: In meinem Leben kamen so einige Ereignisse zusammen, wo man sich entscheiden muss, ob man am Erlebten total zerbricht oder das Geschehene einfach annimmt und gestärkt das Leben in Freude und Zufriedenheit lebt.

„ Körperliche Anzeichen sind Warnzeichen, wenn’s der Seele nicht gut geht.“ silvi Mühringer Mitglied beim Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes

Die Depression, ein Seelenzustand, in den jeder schlittern kann?

Mühringer: Ja. Man merkt es nicht gleich. Ich habe mich von klein auf intensiv der Musik gewidmet. Mit 19 war ich ausgebildete Klavierpianistin, später kamen noch Harfe und Komposition dazu, weil ich vom Elternhaus aus lernen musste. In der Klosterschule hatte ich maturiert, habe Französisch in Belgien zu Ende studiert, Jus zuvor abgebrochen. In Wien zurück war ich dann die erste Standesbeamtin Österreichs und am Baureferat tätig. Später machte ich mich im Kulturbereich selbstständig. Irgendwann spürte ich, dass mit mir etwas passiert ist, dass etwas nicht mehr passt.

Wie zeigte sich das?

Mühringer: Nach 20 Jahren Selbstständigkeit, stellte ich mir dann immer öfters die Frage, ob ich genug mache oder ob ich einfach faul bin. Ich lief immer auf Hochtouren. Die Aufgaben und meine Firmen wurden immer mehr und dann kam noch die Scheidung von meinem ersten Mann hinzu. Das alles war zu viel. Ich suchte Hilfe. Eine persische Allgemeinmedizinerin diagnostizierte dann bei mir eine Depression.

Wie reagierten Sie darauf?

Mühringer: Diese Diagnose wollte ich mit meiner Person nicht in Verbindung bringen. Es hat lange gedauert, um zu akzeptieren, dass ich eine Depression habe und die Gewissheit, dass ich sie nicht alleine bekämpfen kann. Die Auswirkungen waren bei mir über den Magen zu spüren. Körperliche Anzeichen sind Warnzeichen, wenn’s der Seele nicht gut geht.

Waren diese Ereignisse Anlass, sich selbst der Krisenintervention zu widmen?

Mühringer: Ja. Ich bin vor 22 Jahren von Wien nach St. Aegyd gezogen. Die Gegend ist für mich mein persönliches Märchental geworden. Seit dieser Zeit kümmere ich mich um meine seelische Gesundheit und die meines Umfeldes. Da mir das sehr wichtig ist, bin ich auch im Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes aktiv.

Wie kann man Wege aus der Depression finden?

Mühringer: Wenn die Seele krank ist, dann braucht sie Zeit für Heilung. Zeit für Verständnis und Akzeptanz. Nach vielen Erkenntnissen las ich dann Bücher darüber und machte mir ein Bild meiner Krankheit. Erst nach neun Jahren Therapie konnte ich schlussendlich damit umgehen.

War das dann der Anlass für ihre psychosoziale Ausbildung?

Mühringer: Das kam erst später. Ich musste vorher schon genau wissen, was Depression ist, wie sie entsteht oder wenn man depressiv ist, ohne es vielleicht zu wissen.

Was sind erste Symptome?

Mühringer: Es sind vielfältige Anzeichen, unter anderem Antriebslosigkeit oder auch extreme, riskante Freizeitbeschäftigung zählen da dazu, ebenso Gereiztheit oder übertriebenes Arbeiten.

Wie denkt der Depressive?

Mühringer: Meist steht die Opferrolle im Mittelpunkt. Man hört immer wieder: Der oder die hat das mit mir gemacht, dieses Ereignis ist mir widerfahren und genau darum geht’s mir so schlecht. In dieser Opferrolle stecken sehr viele Menschen, aber nur bei wenigen kann man davon sprechen, dass es ihnen gelungen ist, die Ereignisse genau zu betrachten. Der Wahrheit ins Auge zu blicken und sich zu fragen: Welchen Anteil habe ich daran und was muss ich tun, damit es mir wieder besser geht? So kam ich zu einem Lehrtherapeuten, der mich lehrte, wie ich Menschen helfen kann.

Wie können Sie nun helfen?

Mühringer: Also, ich kann ,nur‘ seelische Hilfe leisten. Ich kann die Menschen nicht durch eine ganze Therapie führen, aber ihnen am Anfang ein Ohr leihen, um weitere Schäden abzufangen oder einzudämmen. Ein Beispiel war hier natürlich der Einsatz in Annaberg, wo Polizisten und ein Sanitäter Opfer waren und die Angehörigen sofort Hilfe brauchten.

Was kann man tun, wenn man seelische Überlastung bei sich selbst bemerkt?

Mühringer: Nicht scheuen, Hilfe anzunehmen. Es gibt telefonische Beratungsstellen; man kann auch im Spital anrufen. Das ist eine schnelle Intervention.

Sie leiten ja auch Selbsthilfegruppen für seelische Gesundheit. Was sind hierbei die besonderen Herausforderungen?

Mühringer: Es ist oft die fehlende Anonymität im ländlichen Raum. Diese ist oft ein Problem. Die Leute kennen sich mitunter und das erschwert die Durchführung. Es funktioniert aber dann, wenn Betroffene ein ähnliches Problem haben, beispielsweise die Amputation einer Gliedmaße oder auch Eltern, die ihr Kind verloren haben.

Advent und das Weihnachtsfest – eine Zeit für erhöhtes Risiko für Depressionen, weil die eigene Welt mitunter nicht so heil ist, wie sie in dieser Zeit stilisiert wird?

Mühringer: Ja und nein. Das mangelnde Licht in der düsteren Jahreszeit befeuert mitunter eine Depression eher als der Sommer. Der Suizidgedanke wird bei manchen dann verstärkt. Auslöser können auch verschiedenste Anlässe wie besondere Fest- oder Gedenktage sein, wenn man diese alleine verbringen muss.

Innere Leere verspürt man auch, wenn man nicht zwangsläufig unter einer schweren Depression leidet. Ihr persönlicher Tipp?

Mühringer: Kontakt suchen. Sich ablenken, etwas tun, was Freude bereitet. Sich nie scheuen, um Hilfe zu bitten, sei es anonym, per Telefon, persönlich.

