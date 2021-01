Kleinregionsmanager Roland Beck regt zu mehr Barrierefreiheit an. Foto Dürr

Die Kleinregion Traisen-Gölsental legt im neuen Jahr unter dem Motto „seniorengerechte Region“ einen klaren Fokus auf die ältere Generation.

So startet das Projekt „Wohnen im Alter“. Erste Akzente wurden dafür bereits in den letzten zwei Jahren gesetzt, wie Kleinregionsmanager Roland Beck berichtet: „Die Auseinandersetzung und Entwicklung von geeigneten Maßnahmen ist eine der zentralen Handlungserfordernisse für eine positive Entwicklung der Kleinregion.“

Der Grund dieses Seniorenschwerpunkts ist nahe liegend: Die Menschen im Bezirk Lilienfeld werden älter. Die statistischen Daten sind eindeutig: Zukünftig werden in der Region wesentlich weniger junge Menschen, aber eben deutlich mehr ältere leben. Gründe dafür sind die gestiegene Lebenserwartung, rückläufige Fertilität und eine negative Wanderungsbilanz. Die geburtenstarken Jahrgänge finden sich in den Altersklassen zwischen 45 und 60 Jahren.

Kleinregionsobmann Manuel Aichberger möchte die seniorengerechte Region umsetzen. privat

„Deshalb wurde diesem Aspekt im Rahmen der ,Regionalen Agenda 21‘ entsprechende Aufmerksamkeit gewidmet und das Ziel einer ,seniorengerechten Region‘ auch klar im strategischen Themenfeld 1 als Handlungserfordernis festgeschrieben. Alle Maßnahmen und Aktivitäten, die dazu dienen, unserer älteren Bevölkerung ein attraktives Lebensumfeld zu schaffen und zu erhalten, sollen aktiv angegangen werden“, gibt Manuel Aichberger, Lilienfelds Vizebürgermeister und Obmann der Kleinregion Traisen-Gölsental, die strategische Marschrichtung vor. Ziel des Projektes ist es, die demografischen Analysen auf Gemeindeebene zu präzisieren und in Verbindung mit einer Sozialraumanalyse zu interpretieren. So sollen die Gemeinden die Mobilität, Barrierefreiheit und die soziale Infrastruktur für Senioren wie die Verfügbarkeit an Ärzten in der Nähe, aber auch den benötigten Personalstand sozialer und betreuender Dienste und den Bedarf an Unterstützung für pflegende Angehörige erheben.

„Kern ist frühzeitige Bewusstseinsbildung“

„Kern für eine seniorengerechte Region ist die frühzeitige Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung, wie diese ihren Lebensabend verbringen will. Ziel muss es sein, möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben im gewohnten Lebensumfeld verbringen zu können“, betont Beck. Er gibt aber zu bedenken: „Obwohl die Kleinregion im Bereich der Pflegeeinrichtungen und der sozialen Dienste gut aufgestellt ist, werden die personellen wie räumlichen Kapazitäten wahrscheinlich nicht ausreichen.“ Für die Entlastung dieser Bereiche wäre es, meint er, wünschenswert, wenn Investitionen in die barrierefreie Ausstattung von Eigenheimen oder Planungen für einen Lebensabend in innovativen Wohnformen vorgenommen werden. Die Kleinregion möchte helfen, Personal für pflegende Angehörige bereitzustellen: Im Herbst 2021 soll erstmals in der Kleinregion eine Ausbildung zum/zur HeimhelferIn stattfinden.