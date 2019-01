Begonnen hatte der nunmehr siebentägige Einsatz am 8. Jänner 2019 mit einer Anforderung der EVN beim NÖ Landesfeuerwehrverband: Es galt, mit vier Notstromaggregaten die Stromversorgung der Bevölkerung in Annaberg sicherzustellen. Am Ende wurden über 300 Gebäude gesichert...

Zuerst wurden lediglich die vier Stromaggregate von den Feuerwehren St. Pölten, Amstetten, Brunn am Gebirge sowie jenes des NÖ Landesfeuerwehrkommandos nach Annaberg überstellt und in Betrieb genommen. Grund der Anforderung waren Bäume, die aufgrund der enormen Schneelast auf Stromleitungen gestürzt und die Stromversorgung in weiten Teilen Annabergs lahmgelegt hatten.

Doch dann begann es erst richtig zu schneien...

Am Donnerstag den 10. Jänner mussten die ersten Wehren des Bezirkes ausrücken, um Objekte von der Schneelast zu befreien.Iin Türnitz stürzte das Dach eines Carports auf die Fahrzeuge darunter. Schon zu Beginn der Arbeiten wurde klar, dass der extreme Schneefall und vor allem die Wettervorhersagen für die nächsten Tage nichts Gutes bringen würden. Der Einsatz von drei Katastrophenhilfsdienst-Zügen am 11. Jänner wurde daher sehr rasch von Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner genehmigt. Diese sollten in den Gemeinden St. Aegyd, Mitterbach und Annaberg eingesetzt werden.

Diese KHD-Züge aus den Bezirken St. Pölten, Melk und Tulln schaufelten Dächer in den drei Gemeinden frei, vor allem Kernhof und das Gscheid sowie Mitterbach waren dabei die Hotspots. Da die Arbeiten noch lange nicht erledigt werden konnten, wurden weitere drei KHD-Züge für Samstag angeordert.

Die Schneelast war zum Glück bei weitem nicht so hoch wie 2006, daher musste durch die Bezirkshauptmannschaft auch kein Katastrophenalarm ausgelöst werden. Das Problem waren eher die Schneeverfrachtungen durch Starkwind und die vorhergesagten relativ hohen Temperaturen für die nachfolgenden Tage mit Regen in den Niederungen.

Auch wenn am Samstag die Arbeiten in der Gemeinde St. Aegyd abgeschlossen werden konnten, mussten wieder drei KHD-Züge für Sonntag angefordert werden: Diesmal bahnten sich auch in der Gemeinde Kleinzell in den höheren Lagen Probleme mit dem Schneedruck an.

Am Wochenende kamen einige örtliche Schneeeinsätze hinzu, so musste u.a. in Türnitz ein Gasthaus gesichert werden, auf dem die Schneelast den montierten Schneerechen teilweise abgerissen und davor schon das Dach stellenweise eingedrückt hatte. In Lilienfeld musste ein Gehöft abgeschaufelt werden, bei dem der Wind für enorme Schneeverfrachtungen gesorgt hatte.

Am Sonntag konnte auch der Einsatz in Mitterbach beendet werden, die Gemeinde Annaberg bleib jedoch noch bis Mittwoch ein Hotspot.

Unterstützt wurden die Einsätze durch Teleskoplader, um einerseits die Kräfte auf den Dächern zu sichern und anderseits den abgeräumten Schnee, der natürlich auch auf Straßen fiel, wegräumen zu können. Teleskopmastbühnen und Kranfahrzeuge wurden zudem eingesetzt, um die Kräfte auf die teils sehr hohen Dächer zu bringen und sie dort auch zu sichern.

Die Bezirksalarmzentrale Lilienfeld war von 11. bis 16. Jänner unter Tags besetzt, um die Einsätze zu koordinieren und weitere Einsätze zu alarmieren. Insgesamt waren zwölf-KHD Züge mit 671 Mann und 122 Fahrzeugen (+ 12 Teleskoplader) eingesetzt, um die örtlichen Wehren zu unterstützen.

Hochgerechnet mit den örtlichen Feuerwehren wurden somit von rund 1.000 Einsatzkräften mehr als 12.000 Einsatzstunden geleistet.

Im Einsatz standen: örtliche Kräfte:

FF Hohenberg

FF St. Aegyd

BTF Roth Technik Austria

FF Kernhof

FF Mitterbach

FF Wienerbruck

FW Annaberg

FF Türnitz

FF Lehenrotte

FF Schrambach

FF Lilienfeld

FF Hainfeld

FF Kleinzell

FF Ramsau

FF Kaumberg

KHD aus den Bezirken:

St. Pölten

Melk

Tulln

Baden

Krems

Mödling

Wr. Neustadt

Zwettl

Hollabrunn

Korneuburg

Mistelbach

Horn