Höchstens zehn Personen sind bei privaten Feiern am 24. und 25. Dezember erlaubt. Manche sind vorsichtiger und feiern nur im allerkleinsten Kreis. Aber an den wesentlichen Familientraditionen am Heiligen Abend wollen auch die Promis festhalten — sofern nicht die Pflicht ruft, wie bei Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller : Am 24. Dezember muss er bis 14 Uhr im Corona-Stab der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld seinen Dienst verrichten, bevor er mit der engsten Familie zu Hause in Scheibbs feiert. Auch Bürgermeister Albert Pitterle aus Hainfeld verbringt den Vormittag noch im Büro. „Meine Frau muss als Postangestellte ebenfalls arbeiten“, freut er sich dann aber auf die Nachmittagswanderung und die abendliche Familienzusammenkunft mit Kindern, Frau und Schwiegermutter.

Für Abt Pius Maurer vom Stift Lilienfeld gibt es den ganzen Tag über viel zu tun — das ist für einen Kirchenmann in Zeiten der Pandemie um die höchsten Festtage im Jahr auch nicht anders als sonst: Chorgebet und Frühmesse, letzte Vorbereitungen für die Bescherung im Stift und die Christmette, Mittagsgebet und Essen. Dann steht ein Krippenbesuch in der Stiftskirche an und die Besichtigung des „Weges nach Bethlehem“, den Mitarbeiter in der Pfarre Traisen zwischen Kirche und Pfarrhaus errichtet haben. Nach dem Gregorianischen Choral bei der Vesper im Stift (17.30 Uhr), dem festlichen Essen und der Feier im Kreise der Mitbrüder nutzt der Abt die Zeit bis zur Mette für eine Nachtwanderung — mit Stirnlampe und Rosenkranz-betend — durch den Wald. „Vom Parapluie segne ich Lilienfeld und wandere dann wieder herab, sodass ich rechtzeitig vor der Christmette in der Sakristei bin“, erzählt er von einer ihm lieb gewordenen Tradition.

„Die Feier im engsten Familienkreis mit dem Enkerl wird sicher auch sehr schön.“ Bürgermeister Wolfgang Labenbacher, Lilienfeld

Bundesrat Karl Bader möchte auf jeden Fall das Friedenslicht vom Roten Kreuz in Rohrbach holen. Er verbringt den Tag heuer nur mit seiner Frau. Nach dem Christbaumaufputzen stehen eine kleine Wanderung und dann „ein unaufgeregtes, ruhiges und sehr besinnliches Fest“ am Programm.

„Ruhig und traditionell“ mit Bescherung, gemeinsamem Essen und gemütlichem Abend mit Frau und Kindern, der Mutter und deren Lebensgefährten wird es für Nationalratsabgeordneten Christian Hafenecker aus Kaumberg „auch heuer nicht viel anders sein als jedes Jahr“. Der Besuch der Mette werde mit dem dreijährigen Sohn aber heuer wohl ausfallen.

Sehr besorgt ist Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Georg Lintner um das Wohlergehen seiner schon etwas betagten Eltern, die den Heiligen Abend mit seiner Frau und ihm verbringen werden. Alle lassen sich vorher auf Covid-19 testen. „Wir werden Maske tragen. Auch die Hausmusik fällt heuer aus“, berichtet er von den Vorsichtsmaßnahmen.

Mit Frau und Sohn wird AK-Bezirksstellenleiter Burkhard Eberl in Mitterbach am Erlaufsee die Natur des Mariazellerlandes bei einer kleinen Wanderung genießen. Nach einem guten Abendessen zu dritt kommt das Christkind. „Wenn dann noch ein paar Weihnachtslieder mit Gitarrenbegleitung ertönen, bin ich glücklich und zufrieden“, so Eberl. Sollten es die Umstände zulassen, wird der Tag mit einer Feierlichkeit vor oder in der Kirche ausklingen.

Lilienfelds Bürgermeister Wolfgang Labenbacher freut sich auf die Feier im kleinsten Kreis mit dem Enkel: „Da können wir uns auf ihn konzentrieren. Das wird sicher auch sehr schön.“

Bürgermeister Michael Wurmetzberger aus Kaumberg möchte kein Risiko eingehen und verzichtet auf das traditionelle Frühstück bei seiner Familie. „Wir freuen uns, wenn wir nächstes Jahr wieder alle gemeinsam feiern können“, verbringt er den Tag zu Hause mit seiner Freundin.

Kleinzells Bürgermeister Reinhard Hagen wird den Tag, wie gewohnt, ruhig und beschaulich mit seiner Gattin Gabriele zu Hause verbringen: „Bleibt zu hoffen, dass trotz dieser leidigen Corona-Situation dennoch irgendwie eine feierliche Christmette möglich ist, damit der wahre und tiefe Sinn dieses Festes im christlichen Glauben miterlebt werden kann.“ Auch Kleinregionsobmann Manuel Aichberger ist der Besuch der Christmette persönlich sehr wichtig. Ansonsten werde gefeiert wie jedes Jahr: „Wir haben die Besuche schon immer auf die Weihnachtsfeiertage aufgeteilt, ein geballtes Zusammenkommen aller an einem Tag war nie ein Thema. Eine besondere Anpassung an die Coronasituation ist daher nicht nötig.“