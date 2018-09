Schweißtreibende Nächte, extreme Temperaturen sowie Sturm und Starkregen — der Sommer 2018 hielt so einiges an Überraschungen bereit. Besonders der Monat August sorgte mit Temperaturen bis zu 31,5 Grad für große Freude, und dies nicht nur bei den Sonnenhungrigen des Bezirks.

So berichten auch die Badverantwortlichen von einer Top-Saison. „Seit Mitte Juli war es ein Wahnsinn“, zieht Christian Fasching aus dem Stadtbad Hainfeld erfreut Bilanz. Insgesamt 77 Mal öffnete das Bad seine Pforten für Groß und Klein und sorgte mit rund 11.600 Besuchern für eine Steigerung von rund 1.500 Besuchern im Vergleich zum Vorjahr, wo rund 10.100 Badebegeisterte ins kühle Hainfelder Nass pilgerten.

Bezirk: 473 Einsätze für die „Gelben Engel“

Auch Alexander Ratzinger, Badverantwortlicher für das Stadtbad Lilienfeld, zeigt sich mit dem Verlauf der heurigen Sommersaison mehr als zufrieden: „Durch die extrem heißen Temperaturen konnten wir heuer eine Steigerung von 1.000 Badbesuchern verzeichnen.“

Weniger erfreulich ging es hingegen auf den heimischen Straßen zu, so wurden die „Gelben Engel“ des ÖAMTC alleine im Juni, Juli und August zu 473 Einsätzen im Bezirk gerufen. Meist handelte es sich bei den Hilferufen um Routine-Einsätze: Starthilfe geben, Batterien auswechseln oder kollabierende Kühlsysteme. „Viele Menschen ließen auch im Stau die Klimaanlage durchgehend laufen, das Licht brennen und das Radio spielen. Für ältere Batterien ist das häufig zu viel“, erklärt ÖAMTC-Stützpunktleiter Johannes Reisinger das Zustandekommen der unliebsamen Pannen.

Nervenaufreibend ging es auch bei den Landwirten zu, so sorgten die heißen Temperaturen für verbrannte Wiesen und Ernteausfälle. „Besonders die heiße Phase im August hat uns in den äußeren Gebieten massiv getroffen“, berichtet Bezirksbauernkammerobmann Reinhold Mader. Als Wermutstropfen obendrauf hielten sich auch die Niederschläge in Grenzen. „Mit 317 Millimetern war der Wert unterdurchschnittlich für die Region“, lässt Alexander Orlik, Klimatologe der ZAMG, wissen und verweist auf ein Mittel von 390 Millimetern.