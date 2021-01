Lilienfeld, Hainfeld, Traisen, St. Veit, Türnitz und St. Aegyd: Das sind jene Kommunen im Bezirk, in denen es (wie NÖN-Leser wissen) ab sofort regelmäßige Corona-Tests gibt. Den Auftakt machen heute die Gemeinden Hainfeld, Türnitz und Traisen: In Hainfeld und Türnitz sind Tests von 9 bis 12 Uhr möglich, in Traisen von 16 bis 19 Uhr.

Am Samstag war Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) zu Gast in St. Veit und überzeugte sich dort persönlich vom Aufbau der Teststraße für die dauerhaften Tests. Ihr Dank galt den Kommunen und allen, die bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie mitwirken.

Die Gemeindeführung mit Bürgermeister Johann Gastegger und Vizebürgermeister Christian Fischer (beide SPÖ) brach bei diesem Zusammentreffen indes eine Lanze für das Freiwilligenwesen: „Die Organisationskraft der Gemeinden hat sich bei den anlaufenden Tests in den Gemeinden und auch bei den Massentests bestätigt. Hauptgrund sind die zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfer, die Rettungsorganisationen und die Feuerwehren. Sie verdienen unser aller Wertschätzung und ein kräftiges Dankeschön.“

Im Überblick noch einmal alle Testorte und Testzeiten im Bezirk Lilienfeld: