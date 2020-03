Vor Gericht fand sich ein Ehepaar aus dem Bezirk Lilienfeld wieder. Der 74-Jährige soll seine Gattin genötigt und auch am Körper verletzt haben.

Bereits zwei Betretungsverbote waren gegen den Pensionisten ausgesprochen worden, das erste vor rund zwei Jahren betraf aber einen Vorfall mit seiner Tochter und stand dieses Mal bei der Verhandlung nicht auf der Tagesordnung, die zweite Wegweisung von seiner Frau am 15. Jänner dieses Jahres hingegen schon. „Es hat ganz harmlos begonnen. Es ist mir unverständlich, wie etwas so eskalieren kann“, meinte der Angeklagte vor Gericht. Der Vorwurf: Er soll seine Frau gehindert haben, die Garage des gemeinsamen Hauses zu betreten, sie dabei am Handgelenk so fest gepackt haben, dass sie eine Prellung erlitt.

Am Anfang des Geschehens geben sich Angeklagter wie Opfer in ihren Schilderungen über den Vorfall einhellig. Die 70-Jährige hätte ihrem Mann vorgeschlagen, er könne die Garage aufräumen, was er auch dann tat. Dabei stellte er Schuhe, unter anderem Skischuhe der Tochter, vors Haus. Die Gattin meinte aber, diese hätten doch Platz in der Garage und sie wollte sie wieder retour bringen. Das missfiel dem Mann, der zugibt an diesem Tag bereits „zwei G´spritzte und einen Radler getrunken zu haben“, sehr. Er stellte sich vor die Garage. Ab nun differieren die Ausssagen, ob nun die Dame mit erhobenen Händen auf ihren Mann zugegangen sei oder sie einfach nur zur Tür greifen wollte. Fakt ist: Er hat sie festgehalten und vor Wut die Schuhe in den Garten geworfen. Der Mann bekennt sich nicht schuldig. Er wird von der Körperverletzung freigesprochen, wegen Nötigung jedoch zu 1.000 Euro Geldstrafe oder einer Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Nicht rechtskräftig.