Die Schadenskommissionen sind zwar noch bei der Arbeit, eine erste Bilanz der Verwüstungen, die der Föhnsturm Ende Oktober in den Wäldern des Bezirkes angerichtet hat, kann aber bereits gezogen werden.



Die Naturgewalten haben in heimischen Gefilden ihre Spuren auf einem rund fünf Kilometer breiten Korridor hinterlassen, bestätigt Roland Habenberger, der Bereichsleiter für Land- und Forstwirtschaft an der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld. Und zwar von St. Aegyd über die Gemeinden Hohenberg, Türnitz und Lilienfeld in Richtung St. Pölten.

In Mitleidenschaft gezogen wurden laut Habenberger in etwa 20.000 Hektar Wald mit 80.000 bis 100.000 Festmeter Holz.



Die Verwüstungen seien auf Südhängen, und da auf oberen Lagen und Kuppenlagen, sowie lokal auch in Tallagen festzustellen. „Stellenweise gab es auch Flächenwürfe, einzelne Wald- Eigentümer sind massiv betroffen“, analysiert der Forstexperte. Und: Die Schäden haben, so Roland Habenberger, alle Baumarten erfasst. Ein derartig heftiger Südsturm komme im Bezirk Lilienfeld in etwa alle zehn Jahre vor.