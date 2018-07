Als Unschuldslamm verkauft sich ein Serbe vor dem Richter beim Prozess am Landesgericht. Mithilfe beim Aufbau eines Suchtgifthandels und Suchtgifthandel werden im zur Last gelegt. Der 32-Jährige hat ein Haus in Kleinzell angemietet, um seinem Landsmann die Möglichkeit zu geben, 266 Cannabisstauden aufzuziehen.

Geständig ist er nicht. Die Indizien sprechen aber gegen ihn. 320 Mal hat er mit der Person telefoniert, die dort hauste. In seinem Wertkarten-Telefon war auch nur dieser eine Kontakt eingespeichert. „Außerdem war Ihr Handy 20 Mal am Senderstandort Kleinzell eingeloggt. Sie wissen schon, dass ein Geständnis ein Milderungsgrund ist?“, fragt der Richter. Der Angeklagte gibt sich wenig beeindruckt: „Dann sag‘ ich halt, ich war ein paar Mal öfter in Kleinzell.“

„Sie lügen bis zum Schluss“

Die Vermieterin soll Licht ins Dunkel bringen. Sie gibt an, dass sie mit dem Angeklagten den Mietvertrag abgeschlossen hat und ihn auch öfter in Kleinzell gesehen hat. Er will das Haus für seine Eltern, soll er ihr erzählt haben. „Auch einen weißen Kastenwagen habe ich bemerkt, Umzugsmöbel aber nicht. Mir wurde auch erzählt, dass ein Auto vor unserem Haus steht, als wir angeklopft haben, hat aber niemand geöffnet“, sagt die Zeugin. „Vermutlich hat die Person dort als U-Boot gelebt und nur dann die Tür geöffnet, wenn vorher jemand angerufen hat“, meint der Richter.

Er verhängt eine Strafe von 24 Monaten, acht Monate davon unbedingt sowie eine Probezeit von drei Jahren. „Sie lügen bis zum Schluss. Mir ist klar, dass Sie mich von Anfang an für dumm verkauft haben“, begründet der Richter nach der Urteilsverkündung. Da der bisher unbescholtene Angeklagte einer Tätigkeit nachgeht, besteht die Möglichkeit, die Strafe im Hausarrest zu verbringen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.