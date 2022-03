Teuerung und Preisspirale: Wenn jeder Euro fehlt

Werbung

Momentan würden sich noch nicht allzu viele Menschen mit wenig Geld an die Arbeiterkammer (AK) Lilienfeld wenden. Wenn die Preisspirale allerdings weiter nach oben klettert, rechnet Burkhard Eberl, Leiter der AK-Bezirksstelle, schon damit, „vermehrt konfrontiert zu werden“. Und er sieht die Problematik grundsätzlicher: „Leider gibt es bei uns immer mehr arbeitende Menschen, die so wenig verdienen, dass sie davon nicht anständig leben können.“

Helfen kann die AK zunächst einmal bei den Energiekosten: „Wir haben aufgrund der massiv gestiegenen Energiepreise einen Energiebonus für einkommensschwache Mitglieder geschaffen“, informiert Eberl. Details erfahre man unter der Hotline 05717124800 und unter der Email-Adresse energiebonus@aknoe.at.

Außerdem habe das AK-Team so manchen Tipp parat, wie mehr im Börserl bleiben könnte: „Zum Beispiel Steuer zurückholen bei der Arbeitnehmerveranlagung, sprich Steuerausgleich machen. Unsere Konsumentenschutzberater informieren auch gerne über Energiesparmaßnahmen im Haushalt. Und wir schauen auch, welche Unterstützungen auf anderen Ebenen möglich sind“, erklärt Eberl.

Mit einem Ansturm rechne er aber nicht, da doch ein Großteil der Menschen noch entsprechend verdiene. „Aber wer schon vor der Corona-Krise und der jetzigen Teuerungswelle knapp kalkulieren musste, dem fehlt jeder Euro, der an der Zapfsäule oder im Supermarkt zuviel bezahlt werden muss“, weiß Eberl.

Wenn dann noch der Arbeitsplatz abhandenkomme, „wird es problematisch: Die Politik ist hier gefragt, Lösungen zu suchen, um einen fairen Ausgleich zwischen arm und reich zu schaffen“, ist Burkahrd Eberl überzeugt.

Dass die Lebenshaltungskosten derzeit enorm steigen, merkt das Rote Kreuz, das Unterstützung in sozialen Notlagen unter anderem durch die Team Österreich Tafel bietet. Jeden Samstag ab 19.15 Uhr findet beim Roten Kreuz an der Bezirksstelle Lilienfeld die Lebensmittelausgabe statt.

„In letzter Zeit ist der Zustrom der Menschen immer größer geworden und wir erwarten wöchentlich ein paar Familien mehr“, erzählt Siliva Sturmlechner. Sie ist Teamleiterin der Tafel in Lilienfeld und betreut mit ihrem Team aktuell rund 100 Haushalte, wobei einige davon bis zu sieben Familienmitglieder umfassen.

Zulauf zur Team Österreich Tafel wird stärker

Auch die Klienten merken laut Sturmlechner, dass immer mehr Menschen kommen, einige hätten Angst, dass die erhaltene Ware für sie weniger werde. Tatsächlich macht sich auch ein Umdenken in den Geschäften bemerkbar und die Warenspenden vor allem bei Brot und Gebäck gehen deutlich zurück.

„Diese Woche kamen erstmals zwei Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine zur Tafel, die gerade in Lilienfeld Quartiere bezogen haben. Auch hier erwarten wir in den nächsten Wochen eine deutliche Steigerung und bereiten schon immer ein paar Kisten Lebensmittel mehr vor“, schildert Silvia Sturmlechner. Und die Helfer sind sich einig: „Das Team hat alle Hände voll zu tun und wird auch in Zukunft alles daran setzen, die Lebensqualität jener Menschen zu verbessern, deren Not am größten ist.“

Wirtschaft, Betriebe und Produktion kämpfen ebenso – vor allem mit den hohen Energiepreisen. Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Markus Leopold macht auf die Kombination mit der Pandemie aufmerksam. „Wir brauchen eine rasche Entlastung für unsere Lilienfelder Betriebe, einige können in ihrer Produktion nicht mehr kostendeckend fertigen“, schlägt Leopold Alarm.

Denn: „Die ja bereits durch die andauernde Covid-Krise gebeutelten Branchen können den starken Anstieg bei den Energiepreisen nicht mehr kompensieren und benötigen Sicherheit bei der Versorgung mit leistbarer Energie.“

