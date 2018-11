Sonnenschein, angenehme Temperaturen und trockene Witterung lassen kaum vermuten, dass der Winter schon vor der Tür steht. Die Wetterstation auf dem Tarschberg vermeldete den bisherigen November-Maximalwert mit 18,4 Grad. „Deutlich wärmer mit 20,1 Grad war es im November 2002“, berichtet ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik. Die Besonderheit ist in diesem Jahr die langandauernde Schönwetterperiode. Die Niederschläge der letzten Monate blieben hinter dem Mittel zurück.

NOEN

„Wir können jetzt noch Wiesenflächen befahren, bei denen es im November sonst nicht mehr geht“, berichtet der Bezirksobmann der Bauernkammer, Reinhold Mader. Auch wenn die Vegetationsperiode immer länger in den Herbst hineinreicht, Mahd ist keine mehr möglich. „Das Futter wächst nicht mehr“, so Mader. Problem ist viel mehr die Trockenheit: „Wir brauchen Wasser für die Quellen.“ Probleme mit austreibenden Bäumen gebe es im Bezirk nicht, allerdings habe der Föhnsturm einige umgeschmissen. „Auch letztes Jahr gab es einen solchen Sturm“, erinnert sich Mader.

„Vor dem Winter sollte es noch eine intensive Niederschlagsperiode geben.“ Roland Habenberger, Forstinspektor der Bezirkshauptmannschaft

Die Trockenheit als vorrangiges Problem sieht auch der Forstinspektor der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld, Roland Habenberger: „Vor dem Winter sollte es noch eine intensive Niederschlagsperiode geben.“ Die Wasserspeicher müssen noch gesättigt werden. Im Wald sind Niederschläge im zweistelligen Bereich notwendig, dass sich etwas tut. „10 bis 15 Liter Regen pro Quadratmeter müssen es schon sein“, präzisiert Habenberger. Probleme mit der relativ warmen Witterung kann er bisher noch keine erkennen. Auch der Borkenkäfer hat mittlerweile seine Aktivität eingestellt. „Er ist aber latent vorhanden. Wenn es im Frühjahr zu wenig Wasser gibt, hat der Borkenkäfer leichtes Spiel“, ist der Forstinspektor überzeugt. Ohne ausreichend Wasser beim Austreiben der Bäume sind deren Abwehrkräfte geschwächt.

Das Blumenteam Türnitz bepflanzte im Frühling einige Beete mit mehrjährigen Stauden. „Wie man sieht, haben wir jetzt im November dekorative Blumenrabatten“, freut sich die Vorsitzende des Teams, Silvia Panzenböck. | Panzenböck

Am Pferdehof Pachler in Wiesenfeld wird das angenehme Herbstwetter für Arbeiten genutzt. „Wenn das Wetter noch so schön ist, versuchen wir, möglichst viel vor dem Winter zu erledigen, vor allem im Bereich der Koppeln und Weiden. Zäune werden repariert und Büsche geschnitten“, weiß Susanne Braun. Die warmen Temperaturen ermöglichen den Reitern aber auch noch schöne Herbstausritte und Training am Reitplatz an der frischen Luft. Die Trockenheit macht aber auch ihnen zu schaffen, obwohl: „Bei der Heuernte dürfen wir uns trotz großer Trockenheit nicht beschweren. Unser Ertrag war dafür gut“, sagt Erich Pachler. Er befürchtet beim Stroh einen Preisanstieg, wenn es zugekauft werden muss.

In Türnitz hat das Blumenteam, mit Silvia Panzenböck an der Spitze, die Sommerblumen trotz warmer Temperaturen bereits aus den Beeten entfern. Allerdings hat das Team im Frühling einige Beete mit mehrjährigen Stauden bepflanzt. „Da haben wir jetzt noch dekorative Beete“, betont Panzenböck. Künftig sollen noch mehr Beete auf mehrjährige Stauden umgepflanzt werden.