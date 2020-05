„Am Anfang, als es noch keine Richtlinien und Anhaltspunkte gab, waren wir Unternehmer natürlich in großer Sorge. Ich wusste nicht, wie und ob ich weitermachen kann, was mit meiner Ware und meinen Mitarbeitern geschieht“, erinnert sich der Kernhofer Kraftfahrzeugtechniker Alexander Kienbichl an den Beginn der Coronakrise. Gleichzeitig streut er der Bezirksstelle der Wirtschaftskammer (WK) Lilienfeld Rosen:

„Die Mitarbeiter, allen voran Leiter Georg Lintner, haben mich in dieser Zeit laufend begleitet, auch außerhalb der Dienstzeiten. Wenn ich Fragen habe oder Rat brauche, kann ich mich jederzeit an die Mitarbeiter der Bezirksstelle wenden. Das ist ein gutes und beruhigendes Gefühl, vor allem in dieser Zeit. Ohne ihre Hilfe hätte ich oft nicht weitergewusst.“

Kienbichl ist freilich nur einer von vielen, der sich bis dato an die WK als Ratgeber, Informationsquelle und „Kummerkasten“ gewandt hat. Etwas mehr als 900 Kontakte seien seit Beginn der verstärkten Coronaanfragen mit 12. März rein in der Bezirksstelle gezählt worden, rechnet Lintner vor.

Wobei der Leiter betont: „Anfragen von Unternehmen aus dem Bezirk in der Zentrale sind nicht erfasst.“ Insgesamt sind in Niederösterreichs Bezirksstellen mehr als 60.000 Anfragen eingegangen - zu Themen wie Schließung, Lockerung, Kurzarbeit, Härtefallfonds oder Förderungen.

„Aktuell sind es vor allem Fragen zu finanziellen Unterstützungen, Betriebsöffnungen und Schutzmaßnahmen.“WK-Obmann Karl Oberleitner zu Unternehmeranliegen, die es zu beantworten gilt

„Am Anfang der Krise, als Lösungen noch weit entfernt schienen, ging es unseren Mitgliedern vor allem auch um emotionale Unterstützung. Wir kennen die Unternehmer und ihre Betriebe, wir begegnen einander auf Augenhöhe und wir sind die Gesichter hinter Newslettern und Hotlines“, berichtet Bezirksstellenobmann Karl Oberleitner. In der zweiten Woche seien bei den Betrieben vor allem Informationen und Ratschläge zur Kurzarbeit im Fokus des Interesses gestanden. „Aktuell sind es vor allem Fragen zu finanziellen Unterstützungen, Betriebsöffnungen und Schutzmaßnahmen“, ergänzt Oberleitner.