Temperaturen jenseits der 30 Grad. Während die einen die Hitze genießen, belastet diese andere immens – Mensch wie auch Tier.

Heinz Heistinger, Leiter der Tierklinik Lilienfeld, macht sich an diesen Tagen Sorgen um die Vierbeiner, die in Autos transportiert werden oder, weil der Besitzer mitunter schnell einkaufen geht, eingesperrt sind. „Viele Klimaanlagen wirken im Heck nicht so gut wie vorne im Fahrerbereich. Hinten, wo der Hund verwahrt wird, ist es oft viel heißer“, stellt er fest. Die Tierärzte haben sogar eine Richtwerttabelle, die angibt, wie schnell die Körpertemperatur eines Hundes in einem geschlossenen, geparkten Fahrzeug bei einer gewissen Außentemperatur steigt. „Ein Hund schwitzt nicht wie ein Mensch, er kann sich nur durch Hecheln abkühlen“, erklärt Heistinger. Wenn es dem Hund zu heiß wird, sind Herz-Kreislauf-Probleme die Folge, zum Hitzekollaps ist es nicht mehr weit. Hunde kommen so immer wieder zu Tode.

„Manche Tierhalter unterschätzen diese Gefahr. Sie glauben, dass ein geöffneter Fensterspalt reicht“, sagt der Tierarzt. Doch dem ist nicht so. Er rät, unnötige Fahrten mit dem Tier zu vermeiden oder für eine gute Kühlung zu sorgen. Wasser für den Hund mitzuführen und Pausen auf längeren Fahrten einzulegen, sind ein Muss; das Tier unbeaufsichtigt im Auto zu lassen, ein absolutes No-Go.