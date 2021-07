Ein heftiges Unwetter fegte in der Nacht zum Montag über den Bezirk Lilienfeld: In Hohenberg drangen die Wassermassen in den Keller eines Hauses mitten im Ortskern ein.

Kurz vor ein Uhr morgens rückte die Hohenberger Feuerwehr zum betroffenen Wohnhaus aus. Das Problem war aber rasch gelöst: Durch Öffnen eines Kanalschachts floss das angestaute Wasser reibungslos ab und die Freiwillige Feuerwehr Hohenberg konnte den Einsatzort wieder verlassen.