Beraten, umbuchen, stornieren, abwarten. So sieht derzeit der Alltag in den Reisebüros aus. Dabei hatte sich das Jahr 2020 punkto touristischer Nachfrage viel versprechend entwickelt, der Sommer schien eine schöne Saison zu werden. Corona hat alles über den Haufen geworfen.

„Die ganze bisherige Arbeit war umsonst“, sagt Petra Bosch vom Reisebüro Rieder in Lilienfeld, „im Drei-Wochen-Takt kommen Absagen von Reiseveranstaltern.“ Ob künftig die vereinbarten Urlaube angetreten werden können, steht noch in den Sternen. Viele Fragen zu Grenzöffnungen oder Flugverkehr gleichen einem Blick in die Glaskugel. „Wir wissen auch nichts Genaues“, bringt die Reisebüro-Angestellte das Dilemma auf den Punkt. Zwiegespalten reagieren die Kunden auf diese ungeklärte Situation. Während die einen den Aufenthalt ad acta legen, wollen andere den Hut noch nicht drauf hauen. Genutzt werden zudem Angebote einiger Reiseveranstalter auf Umbuchungen der heuer geplanten, teils bereits bezahlten Reisen auf das nächste Jahr. „Die Guthaben bleiben dadurch erhalten“, ist diese Vorgangsweise laut Petra Bosch eine „Chance zum Überleben aller“ in der gebeutelten Branche. Ein Hoffnungsschimmer sei genauso das Zurückgreifen auf die Kompetenz des Reisebüros bei Österreich-Urlauben, ergänzt sie. Ganz optimistische Kunden haben hingegen gerade jetzt bei ihr Reisen ins benachbarte Ausland gebucht, zum Beispiel nach Dresden im August.

„Der Tourismus hängt weltweit in der Luft“, betont ebenfalls Ulrike Hartmann vom Reisecenter Praschl-Hartmann in Hainfeld. In ein paar Wochen würde ihrer Meinung nach mehr Konkretheit herrschen. Aktuell stünden wenigen Neuanfragen zahlreiche Stornierungen gegenüber. Bezüglich Inanspruchnahme eines Reisebüros bei Österreich-Aufenthalten ist Ulrike Hartmann skeptisch. „Das macht man selber“, weiß sie über Freizeitgepflogenheiten Bescheid.