Vergangen, aber nicht vergessen: Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg

„Die Bäume standen in ihrem Hochzeitskleid - der Duft der blühenden Bäume vermischte sich mit jenem der toten Soldaten. Ein makaberes Szenario, Bilder und Eindrücke, die man ein ganzes Leben lang nicht mehr vergessen kann“, erzählte Johann Hollaus vom Grillenberg in Traisen Autor Oskar Toman über die Schrecken des Zweiten Weltkriegs. In „Eine schwere Zeit“, geht der St. Georgener, der heute in Kreisbach lebt, auf die Schilderungen des bereits verstorbenen Traisners ein.

Der 82-jährige Autor und Hobby-Historiker Toman beschäftigt sich in seinem Buch „Eine schwere Zeit“ mit verschiedenen Ereignissen aus der Kriegs- und Nachkriegszeit, die sich zwischen 1938 und 1955, unter anderem im Bezirk Lilienfeld, zugetragen haben.

„Wie ich das Buch geschrieben habe, musste ich sehr oft die Arbeit ruhen lassen. Oskar Toman Buchautor und Hobby-Historiker

Emotional handelte es sich dabei um kein leichtes Unterfangen, wie sich herausstellen sollte. Oftmals musste der Autor und Ahnenforscher die Arbeit an seinem Buch pausieren, da er „sehr viele der besagten Erlebnisse, die von den verschiedensten Leuten geschildert wurden, auch teilweise aus dem Bekannten- und Verwandtenkreis gehört“ habe. Das belastete ihn doch. Für seine Buchrecherche führte er viele Gespräche mit Zeitzeugen, die ihm aus erster Hand über die damaligen Geschehnisse berichteten.

„Der Grundgedanke zur Veröffentlichung dieses Buches war, dass diese Erinnerungen auch für spätere Generationen noch erhalten bleiben“, erzählt Toman. Doch die tragischen und erschreckenden Geschichten der Zeitzeugen werden darin nicht nur als Erinnerung festgehalten. „Durch ihre Tradierung erlangen insbesondere die jüngeren Generationen die Möglichkeit, aus der Vergangenheit ihrer Ahnen zu lernen und dabei das Andenken ihrer Vorfahren in Ehren zu halten“, findet er.

Viele Soldaten mussten im Zweiten Weltkrieg nach Russland einrücken. Einige kehrten nie wieder heim. Foto: Archiv Hinterhofer

Toman widmet sich in seinem Werk unter anderem den Gemeinden Lilienfeld, Traisen und Eschenau sowie den umliegenden Orten. „Da die Front teilweise über das Traisen- und Gölsental verlief“, erklärt er.

Eine, der vielen Geschichten, die der Autor aufarbeitet, handelt über einen russischen Angriff im Jahr 1945 aus Lilienfeld heraus und schildert die Erlebnisse, der im Keller einquartierten Menschen. Der Autor berichtet ebenfalls von Traisens Zerstörung. Dabei geht er auf drei Orte besonders ein, an denen starke Kampfhandlungen stattgefunden haben sollen. Und er spielt auf den aktuellen Ukraine-Krieg an: „Bis vor einem Jahr konnte sich niemand vorstellen, dass es wieder eine bewaffnete Auseinandersetzung in Europa geben könnte. Leider wurden wir eines anderen belehrt.“

Das Buch von Oskar Toman liegt bei der Familie Hollaus beim Bioheurigen am Grillenberg auf und kann dort erworben werden.

