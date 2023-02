Viele Gäste beim Neujahrsempfang der Wirtschaftskammer

„Niederösterreich ist und bleibt ein zukunftsfitter Wirtschaftsstandort. Das beweisen auch die 3.300 Kontakte zu unseren Mitgliedern im Jahr 2022“, betonte Lilienfelds Wirtschaftskammer (WK)-Bezirksstellenobmann Markus Leopold. Die Bezirksstelle Lilienfeld sei „der Ansprechpartner Nummer 1 für die Unternehmen in der Region.“

Die Bezirksstelle Lilienfeld sei immer für die Unternehmer der Region da, mit einem direkten Draht zu den Behörden und Anlaufstellen vor Ort und sorge für die gute Zusammenarbeit mit dem Land und den Sozialpartnern. Das soll auch weiter so in den 23 Bezirks- und Außenstellen der Wirtschaftskammer Niederösterreich bleiben. „Wir unterstützen unsere Betriebe dabei, in den Regionen die Wertschöpfung zu sichern, für Arbeitsplätze zu sorgen und Lebensqualität sowie Wohlstand in unseren Orten zu schaffen“, betonte Wirtschaftskammer Niederösterreich-Vizepräsident Christian Moser vor rund 100 Gästen.

