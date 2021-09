Einer der besten jungen Verkäufer Niederösterreichs ist der St. Veiter Simon Seidl-Sulzer: Von der Wirtschaftskammer Niederösterreich wurde er zum Zweitplatzierten der „Junior Sales Champion 2021“-Bewerbe gekürt. Gemeinsam mit der Erstplatzierten Hanna Kalteis aus Wieselburg geht es für ihn jetzt zu den Bundeslehrlingswettbewerben am 13. Oktober in Salzburg.

Juryvorsitzender Christof Kastner, Vizepräsidentin Nina Stift und Schulqualitätsmanager Johannes Tanzer gratulierten Simon Seidl-Sulzer, dem Zweitplatzierten der „Junior Sales Champion“-Bewerbe. WKNÖ/Josef Bollwein

Erfolgreiche Lehrlinge wie der Hornbach-St. Pölten-Mitarbeiter bilden das beste Rezept gegen den herrschenden Fachkräftemangel, war sich die Jury einig. Der 18-Jährige musste zehn Minuten lang sein Verkaufsgeschick beweisen: Auf einer Bühne mit Schauspielern als Kunden und mit der Jury, Vertretern der Bildungsdirektion, der Berufsschulen und der Sparte Handel im Publikum.

Derweil schließt er seine Matura am Wifi St. Pölten ab, nur noch ein Fach fehlt ihm. Bei Hornbach ist Seidl-Sulzer im zweiten Lehrjahr. Covid hat seine Lehrzeit stark beeinflusst, die Berufsschule war am Anfang nur digital und zu Beginn musste er in anderen Abteilungen aushelfen, zum Beispiel im Versand: „Das war aber eine bereichernde Erfahrung.“ Jetzt ist Seidl-Sulzer im zweiten Lehrjahr. Was er später macht, möchte er auf sich zukommen lassen. Hornbach sei auf jeden Fall ein guter Arbeitgeber. Es gebe viele Boni für gute Leistungen und der Betrieb zahlt über dem Kollektivvertrag. Für die Lehre in der Sanitärabteilung hat er sich entschieden, weil sein Vater Installateur ist.

„In der Schule war die Lehre verschrien.“ Manuela Kager, Lehrling bei Indat

Schon vor der Lehre mit der Matura fertig, war Mechatronik-Lehrling Manuela Kager. Die gebürtige Grazerin verschlug es erst nach zweieinhalb Jahren Studium zur Rohrbacher Firma Indat.

Zu theorielastig waren ihr die Physikvorlesungen an der Uni, lieber wollte sie etwas mit den Händen machen. Kager will diesen ungewöhnlichen Weg zur Lehre mehr bewerben, denn für sie sei es ohne Zweifel die richtige Entscheidung gewesen. „In der Schule war die Lehre ein bisschen verschrien, und auch meine Studienkollegen wollten nicht, dass ich abbreche.“

Damit mehr Menschen ihren Weg einschlagen, braucht es laut der 22-Jährigen aber andere Rahmenbedingungen. So könnte die Berufsschulzeit für Lehrlinge mit Matura verkürzt werden, und: „Es braucht eine staatliche Subventionierung des Gehalts, ich wohne nicht mehr zu Hause, ich muss mir irgendwie mein Leben finanzieren können.“ Aber diese Kosten dürften nicht an den Firmen hängen bleiben, sonst würden diese noch weniger Lehrlinge aufnehmen.

Bei Indat sei sie zufrieden, sie genießt die Verantwortung, die ihr übertragen wird und die geforderte Problemlösekompetenz: „Im Sondermaschinenbau braucht es mehr Improvisation als ich dachte. Aber es gefällt mir, an Lösungen zu basteln.“

Lehrlinge als Zukunftsinvestment

Schon als Kind wusste Sebastian Glöckler vom WERKdrei in Rohrbach, er wolle eine Karriere als Kraftfahrzeugtechniker machen: „Ich habe immer daheim geholfen, wenn mein Vater an den Autos herumgeschraubt hat.“

Seit August ist er im Team von Thomas Gruber. Der sieht in seinen drei Lehrlingen künftige Mitarbeiter und damit eine Investition in die Zukunft. Glöcklers bisheriges Resümee ist durchwegs positiv: „Die Leute sind leiwand, die Firma ist leiwand – mir macht es voll Spaß“, sagt der 15-Jährige.