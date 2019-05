Der Eiserne Vorhang, der viele Jahrzehnte lang Europa geteilt hat, fiel 1989. Am 2. Mai begann Ungarn, den, oft sogar in Sechser-Reihen gewickelten, Stacheldrahtzaun zu durchtrennen und zu entfernen. Die legendären Bilder des damaligen Außenministers Alois Mock beim Durchzwicken des Drahtes gingen um die Welt. Einhelliger Tenor von befragten Zeitzeugen aus dem Bezirk ist, dass diese Wende völlig überraschend kam und als Wunder bezeichnet wurde und wird.

Die Jahre mit Todesfällen an der Berliner Mauer im Zusammenhang mit dem Eisernen Vorhang hätten bei ihm als Gymnasiasten bleibende, fast traumatische Spuren hinterlassen, berichtet Franz Auer, der Türnitzer Altbürgermeister. Und das mit der fixen Überzeugung, das würde sich nie ändern lassen. Sein früherer Amtskollege aus St. Veit, Richard Höhnl, glaubte damals auch nicht daran: „Diese Bilder, wie die Mauer mit Spaten niedergeschlagen wurde, waren so überraschend.“ Höhnl und Auer hätten nie gedacht, dass der Osten so schnell „wie ein Kartenhaus“ zusammenbricht, beinahe ein Wunder sei es gewesen, aber auf jeden Fall gut für Europa.

„Viele Menschen waren damals ganz einfach sehr glücklich.“ Margarete Kowall, Historikerin aus Hainfeld, zum Fall des Eisernen Vorhangs

Bei einem Besuch 2003 am ehemaligen „Point Alpha“ an der Grenze Hessen-Thüringen, der heute Museum ist und gegenüberliegende Stützpunkte von ehemaliger DDR und BRD zeigt, „wurden nachträglich für mich die Befürchtungen aus der Zeit vor 1989 mehr als bestätigt“, erinnert sich Auer. Denn: Das Museum zeige alle damaligen Grenzeinrichtungen wie Stacheldrahtverhau oder Todesstreifen sowie die strategischen Aufmarschpläne des Ostens, bei denen Österreich als Durchmarschgebiet gezeigt wurde, und fertige Orden für Soldaten des 3. Weltkrieges, weiß Auer.

Der Eiserne Vorhang war für die Hainfelder Historikerin Margarete Kowall mit „unheimlichen Gefühlen“ verbunden: In die Nähe zu fahren, die Wachposten zu sehen, zu wissen, dass die Grenze künstlich entvölkert worden und voll mit Minen war. „Fuhr man in eines der Länder dahinter, stand man stundenlang an der Grenze. Alles wurde durchsucht, und man sah, wie sie mit großen spitzen Stangen in die Ladefläche der Lastwägen stachen, um eventuell dort Versteckte aufzuspüren“, erzählt Kowall. Um dieses beängstigende Gefühl weiß auch Franz Auer. In den 70er-Jahren nahm er an einem Autobusausflug nach Ungarn teil: „Die haben uns dort massiv kontrolliert, richtig mit Spiegeln unterm Bus.“

Einen anderen Blick hatte Carl Florian Pfaffinger auf Mauer und Grenze: Auf einer Flugreise 1973 von Berlin nach Hamburg sah er die Mauer oder besser gesagt den Todesstreifen, und zwar den zwischen der BRD und der DDR, von oben: „Berlin durfte nur von den Fluglinien der vier Besatzungsmächte, erstaunlicherweise auch von der AUA, in geringer Flughöhe an- oder überflogen werden, im Wesentlichen in einer Höhe, in der Flugabwehrgeschütze das Flugzeug noch erreicht hätten.“

Margarete Kowall weiß, dass „wir es alle nicht fassen konnten, als der Eiserne Vorhang zu reißen begann“. Niemand hätte damit gerechnet. „Meiner Erinnerung nach empfanden es die meisten Österreicher als ein Wunder. Allerdings gab es auch Stimmen, die sich vor den über die Grenze kommenden Menschen fürchteten, aus Angst vor wirtschaftlicher Konkurrenz“, schildert die Historikerin.

30 Jahre später hätten sich nicht alle Vorstellungen erfüllt, auch die Ressentiments seien nicht alle beigelegt worden, „aber viele Menschen waren damals ganz einfach sehr glücklich“, weiß Kowall.