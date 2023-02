Wahl-Analyse: ÖVP-Flop in Rohrbach, SPÖ-Erfolg in St. Veit

Das Bild, welches sich niederösterreichweit abzeichnet, trifft auch auf den Bezirk Lilienfeld zu. Die ÖVP war der stärkste Verlierer, die FPÖ der Gewinner der Landtagswahl 2023. Die NÖN hat die Ergebnisse im Detail mit der Landtagswahl 2018 verglichen.

ÖVP:

Auch, wenn die Volkspartei in fast allen Gemeinden die stimmenstärkste Partei war, so verlor sie trotzdem in allen Gemeinden an Prozentpunkten. Bezirksweit verlor die ÖVP mehr Prozentpunkte als niederösterreichweit und musste ein Minus von 11,0 Prozent einstecken.

In Mitterbach machte die Volkspartei nur kleine Verluste: ein Minus von 0,3 Prozent. Das größte Minus mussten die Schwarzen in Rohrbach, ausgerechnet der Heimatgemeinde von ÖVP-Bundesrat Karl Bader, einstecken: Satte 23,8 Prozent weniger stimmten für die ÖVP. Ebenfalls massive Verluste machte die Volkspartei in Eschenau mit minus 17,3 Prozent, in St. Veit mit minus 15,6 Prozent und in Kleinzell mit minus 15,2 Prozent.

SPÖ:

Verglichen mit der niederösterreichweiten Bilanz muss die SPÖ ein kleineres Minus von 1,4 Prozentpunkten einstecken. Erfreulich für die Sozialdemokraten ist wohl das Ergebnis in der Heimatgemeinde von Spitzenkandidat Christian Fischer, in St. Veit: Dort erreichten sie einen Stimmenzuwachs von 5,8 Prozent und lagen mit 36,6 Prozent der Stimmen vor der ÖVP (30,0%) In Rohrbach gewannen sie 2 Prozent, in Annaberg 1,1 Prozent. Am meisten verloren die Roten in Hainfeld, mit einem Minus von 7,6 Prozent. Auch in St. Aegyd (-6,7%) und Hohenberg (-5,6%) musste die SPÖ hohe Verluste einstecken - alle drei verluststärksten Gemeinden haben SPÖ-Bürgermeister. In Hohenberg lag die SPÖ dennoch mit insgesamt 39,1 Prozent der Stimmen deutlich vor der zweitstärksten Partei, der ÖVP (29,0%).

FPÖ:

Die Freiheitlichen legten in allen Lilienfelder Gemeinden zu, bezirksweit erzielten sie ein Plus von 11 Prozentpunkten. Am stärksten gewannen sie in Rohrbach mit einem Plus von 18,2 Prozent. Auch in der Heimatgemeinde von Spitzenkandidat Wolfgang Baumann Kleinzell (+16,0%), Kaumberg ( +15,6%) und Eschenau ( +14,7%) gab es ein klares Plus für die Blauen. Die kleinste Steigerung war mit plus 3,8 Prozent in Mitterbach.

Die Grünen:

Bezirksweit gewannen die Grünen plus 0,4 Prozent dazu. Auch in den einzelnen Gemeinden waren die Schwankungen eher gering. In Annaberg mussten sie ein Minus von 2 Prozent einstecken. Gewinnen konnten sie in Hainfeld (+1,8%) am deutlichsten. Sie steigerten sich aber von 4,4 auf 4,8 Prozent.

NEOS:

Die Pinken konnten in allen Gemeinden außer Mitterbach (-2,0%) und Annaberg (-0,6%) zulegen. Bezirksweit erreichten sie so ein Plus von 1,0 Prozentpunkten.

Am deutlichsten gewannen die NEOS in der Gemeinde Eschenau mit einem Plus von 2,9 Prozent und in Rohrbach mit einem Plus von 2,4 Prozent.

