Weihnachtsbeleuchtung: Wo, wann und wie viel?

Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen die schönste Zeit im Jahr. Den Städten und Gemeinden wird mit Adventsmärkten, Veranstaltungen und Beleuchtungen Leben eingehaucht und auch die Menschen finden zueinander. Es ist eine besinnliche Zeit, die mit ein paar Schneeflocken, einem beleuchteten Christbaum und den Liebsten zu einer magischen Zeit wird.

Doch aufgrund der hohen Energiepreise mussten einige Gemeinden in diesem Jahr umdenken und sich Maßnahmen für die Weihnachtszeit überlegen. Es wurde teilweise auf weniger Beleuchtung, LED-Lichter und andere Mittel zur Einsparung von den Kosten gesetzt.

Die diversen Maßnahmen in den Gemeinden

Getraud Steinacher, die Bürgermeisterin von Ramsau, berichtet: „Wir haben heuer nur den Christbaum beim Kriegerdenkmal aufgestellt und mit einer Zeitschaltuhr eingeschränkt.“ Am Amtshaus verzichtete die Gemeinde auf Beleuchtung. Der Christbaum am Dorfplatz wurde von der Ramsauer Zukunftsschmiede platziert, „mit neuen LED-Lichtern versehen und ebenfalls mit einer Zeitschaltuhr eingeschränkt“, so Steinacher.

Auch in Rohrbach wurde in diesem Jahr nur der Weihnachtsbaum am Hauptplatz beleuchtet. „Der Adventskalender an den Fenstern der Gemeinde wird zeitlich kürzer beleuchtet und die geplante Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung wurde verschoben“, bedauert Karl Bader, Mitglied des Bundesrates, hebt jedoch hervor, dass bereits auf LED umgestellt wurde und „Verantwortung hinsichtlich Vorbildwirkung zum Ausdruck“ gebracht werden soll.

Die Marktgemeinde Türnitz geht ebenso mit gutem Beispiel voran und hat daher beschlossen im Winter verstärkt Energie und Strom zu sparen. Damit das „Weihnachts-Feeling“ aber nicht ausbleibt, gibt es zwei beleuchtete Weihnachtsbäume, die bei den Pfarrkirchen hell erstrahlen. Gespart wird in diesem Jahr an der Außenbeleuchtung der Kirche, die ab Oktober komplett abgeschalten wurde. Auch die Straßen im Markt wurden nicht beleuchtet. Die Beleuchtungen sind alle auf LED umgestellt und ab nächstem Jahr sollen zudem entsprechende Zeitschaltuhren angebracht werden.

Aufgrund der herrschenden Energiekrise und den stark gestiegenen Strompreisen hat sich die Stadtgemeinde Lilienfeld dazu entschlossen, auf eine Beleuchtung im Gemeindegebiet zu verzichten. Man wolle damit eine Vorbildrolle einnehmen und bewusst ein Zeichen setzen.

Ganz anders als Hainfeld. Hier ist die Weihnachtsbeleuchtung wie jedes Jahr. „Wir wollen Weihnachtsstadt sein und das Flanieren stimmig gestalten. Wir verwenden schon seit Jahren energiesparende Lampen“, sagt Albert Pitterle, Bürgermeister der Stadtgemeinde Hainfeld.

Während die Gemeinde Eschenau nur je in Eschenau und Rotheau einen beleuchteten Christbaum aufgestellt hat, wurde auch in Annaberg wenig beleuchtet und auf LED-Lichter gesetzt.

