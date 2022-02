Weniger Pandemie-Maßnahmen: Wirtsleute bleiben weiterhin skeptisch

Der eine oder andere hat es herbeigesehnt: Am Samstag wurden die Corona-Regelungen in der Gastronomie gelockert. Statt einem 2G-Nachweis ist jetzt nur mehr ein 3G-Nachweis im Wirtshaus erforderlich. Die NÖN hat sich bei den Gastronomen im Bezirk umgehört, wie sie die neuen Maßnahmen der Regierung wahrnehmen.

Kotas: Viele würden Gewohnheit nicht so schnell ablegen

Durchwegs ziehen die Gasthäuser im Bezirk eine durchwachsene Bilanz. Auch wenn man froh über die gelockerten Regelungen in der Gastro ist, bemerken die Wirte, dass die vergangenen zwei Jahre Spuren hinterlassen haben. Nach einem ständigen Auf und Ab blickt man leicht zuversichtlich Richtung Frühjahr und Sommer.

Stefan Kotas vom Gasthaus Schöbinger in Hainfeld erklärt etwa, mit den gelockerten Regelungen zufrieden zu sein, aber man sei trotzdem noch weit von der Normalität entfernt. Gerade die Umstellung von 2G auf 3G ändere nicht viel. „Am Samstag war kein einziger Gast mit einem Testergebnis als Nachweis bei uns, weshalb wir die Änderung der Maßnahmen bis jetzt kaum wahrnehmen“, verdeutlicht Kotas.

Außerdem meint der Gastronom, dass sich die Leute während der Pandemie daran gewöhnt hätten, sich daheim zusammenzusetzen. Viele werden die Gewohnheit nicht so schnell ablegen und wieder zum Wirten gehen. Zuversichtlich blickt das Team des Gasthauses Schöbinger aber in die nächsten Wochen, da mit 5. März in der Gastro ja kein G-Nachweis mehr nötig sein soll.

Ab 5. März werden wir uns ein bisschen Richtung Normalität bewegen.“ Veronika Zuser Gastronomin, St. Aegyd

Ähnlich sieht man die Lage in St. Aegyd beim Gschoadwirt. Da dieser direkt an der Langlaufloipe liegt und viele in den vergangenen Wochen das schöne Wetter für Ausflüge genutzt haben, war der Gschoadwirt in der letzten Zeit recht gut besucht. Chefin Veronika Zuser rechnet nach den jetzigen Lockerungen trotzdem nicht mit großen Sprüngen bei den Gästezahlen.

Aber auch hier blickt man zuversichtlich auf den kommenden Monat. „Ab 5. März werden wir auch wieder Veranstaltungen abhalten können und uns ein bisschen Richtung Normalität bewegen“, erklärt Veronika Zuser. Zumindest im Sommer sollten die Gästezahlen wieder steigen, so die Wirtin.

In Lilienfeld im Gasthof Ebner ist man ebenso skeptisch, ob die Lockerungen der vergangenen Woche etwas bewirken werden. Es wird weiterhin mit einem verhaltenen Besuch der Gäste gerechnet. Man lasse sich überraschen, was die nächsten Wochen bringen werden, heißt es.

Walter Halbwax vom Kirchenwirt in Kaumberg glaubt ebenso nicht an eine große Veränderung der Gästezahlen nach der Umstellung von der 2G- auf die 3G-Regelung. „Es bleibt mir nur zu hoffen, dass wieder mehr Leute ins Gasthaus gehen“, erklärt der Gastronom im Gespräch mit der NÖN.

Der Wirt meint, dass sich die Leute daran gewöhnt hätten, sich zuhause zusammenzusetzen und daher weniger ins Wirtshaus gehen als vor der Pandemie. Außerdem bemerkt Walter Halbwax, dass es die junge Generation viel seltener ins Gasthaus zieht als noch vor zwei Jahren.

Ähnlich skeptisch sieht man die aktuelle Situation beim Hasenwirt in St. Veit . Zur Zeit sei man nicht sehr gut besucht, erzählt Gastronomin Michaela Riegler. Die Wirtsleute hoffen zwar, dass die Umstellung zu 3G mehr Gäste bringt, realistisch gesehen rechnen sie aber nicht damit. Auf den 5. März blickt Michaela Riegler auch eher skeptisch: „Es wurde schon viel versprochen, was dann nicht eingehalten wurde.“

