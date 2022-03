Wirte berichten: „Sperren oft um 19 Uhr zu, weil keine Gäste da sind“

Werbung

Die NÖN hat einen Rundruf gestartet und sich bei heimischen Wirten umgehört, wie die Lage zuerst nach 2G, dann nach 3G und jetzt schlussendlich ohne Corona-Einschränkungen aussieht. Fazit: Die Leute haben sich an das „Lockdown-Leben“ gewöhnt – das Wirtshaus wird seltener aufgesucht, als vor der Pandemie.

Großteils ist man mit dem Geschäft zwar zufrieden, aber so gut besucht wie vor zwei Jahren sind die Gastwirte noch nicht. Grund dafür könnte auch die derzeitige Corona-Welle sein: Befindet man sich in Quarantäne, bleibt der Wirtshausbesuch natürlich ebenso auf der Strecke.

So berichtet Robert Schüller, Inhaber des Landgasthofs Schüller in Hainfeld , dass er die vergangenen zwei Wochen zusperren musste, weil das ganze Personal positiv auf Corona getestet wurde und somit in Quarantäne musste. Daher kann er bis jetzt auch noch nicht sagen, wie sich das Geschäft ohne 2G- und 3G-Regelung entwickelt.

Vor der Corona-Pandemie war sonntags jeder Tisch reserviert, heute gibt es noch Kapazitäten.“ Dieter Nathaniel Gastronom, St. Veit

Franziska und Dieter Nathaniel aus St. Veit sind mäßig mit der Gästeanzahl zufrieden. Die Wirtsleute berichten von einer spürbaren Besserung seit die 3G-Regelung gefallen ist, aber wie früher sei es nicht. „Vor der Corona-Pandemie war sonntags jeder Tisch reserviert, heute gibt es noch Kapazitäten“, beschreibt Dieter Nathaniel die bisherigen Wochenenden seit dem 5. März.

„Unter der Woche sperren wir oft um 19 Uhr zu, weil keine Gäste da sind. Früher waren wir abends auch unter der Woche gut besucht. Wir merken einfach, dass das Vereinsleben, diverse Sitzungen und Feiern ausbleiben“, schildern Franziska und Dieter Nathaniel im Gespräch mit der NÖN. Man sei noch weit entfernt von den Besucherzahlen vor der Pandemie, erzählt die Gastwirtin dabei wehmütig.

Das Team vom Annaberger Schaglhof hat noch keinen Unterschied zu den vergangenen Wochen mit G-Regelungen gemerkt. Im Gasthaus sei weiterhin nicht sehr viel los. Die Wirtsleute beschreiben die Gäste generell als sehr distanziert.

Alexandra Fahrngruber ist hingegen mit dem Geschäft im Lilienfelderstüberl in Lilienfeld zufrieden. Da sie fast ausschließlich Stammgäste begrüßt, hat sie in den letzten Wochen keinen Unterschied gemerkt. Die Stammgäste seien ihr auch während der strengeren Auflagen treu geblieben, sowohl beim Mittags- als auch Abendgeschäft. „Ich habe keine massiven Einbußen“, schildert die Gastronomin.

Nicht unzufrieden mit der Gästeanzahl ist zudem Vroni Zuser vom Gschoadwirt in St. Aegyd . Sie meint, seit dem Fallen der Maßnahmen sei schon wieder mehr los.

Außerdem bemerkt Vroni Zuser, dass es wieder mehr Schankbetrieb gibt.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.