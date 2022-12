Zu Weihnachten im Einsatz: „Hilfe am Menschen geht vor“

Werbung

Weihnachten ist für viele Leute im Bezirk Lilienfeld ein traditionell familiäres Fest. Doch Mitglieder von Einsatzorganisationen sind oft auch am 24. Dezember im Einsatz für die Gesellschaft. Sie können somit nicht bei ihren Familien sein oder haben Rufbereitschaft.

Einer davon ist der Lilienfelder Christopher Scheidl-Ibrahim. Er ist Geschäftsführer der Bezirksstelle des Roten Kreuzes in Lilienfeld. An Weihnachten ist er aber bewusst ehrenamtlich tätig, um Menschen mit kleinen Kindern freizuspielen. Mit seiner Frau, die auch am Heiligen Abend als Ärztin im Krankenhaus arbeitet, und seiner Familie feiert er seit Jahren am 25. Dezember nach. „Das hat sich so eingespielt und ist total akzeptiert“, erzählt er.

An dem Abend steht beim Lilienfelder Team die Gemeinschaft im Zentrum. Die Mannschaft isst gemeinsam, manchmal spielen sie miteinander Karten oder schauen einen Film. Einige Zeit verbringen sie im Rettungswagen: „Weihnachten bringt oft eine hohe psychische Belastung für Familien, weil zum Beispiel der Onkel Willi am Tisch etwas Falsches sagt“, meint der 34-Jährige. Auch psychische Erkrankungen könnten sich so an Weihnachten verstärken. „Das führt dazu, dass man den Rettungsdienst braucht.“

Der Rohrbacher Alexander Berger ist seit 2013 Rettungssanitäter. Für ihn gehört es mittlerweile zur liebgewordenen Tradition, dass er zusammen mit seinem Freund Martin Engleitner den Heiligen Abend im Rotkreuz Haus in Rohrbach verbringt. Auch heuer werden sie zusammen den Rettungsdienst übernehmen. Morgens holen sie das Friedenslicht vom Bahnhof Traisen ab, nachmittags bringen sie es zur Kindermette in die Bartholomäuskirche. Danach gefragt, warum er diesen Dienst übernimmt, sagt er bescheiden: „Es ist so wichtig, für die Mitmenschen, die Hilfe benötigen, da zu sein.“ Und was wird an Weihnachten im Rohrbacher Rotkreuz Haus gemacht, wenn keine Ausfahrten notwendig sind? „Dann wird das Miteinander im Team gepflegt, zusammen gekocht und gemeinsam gegessen, geplaudert“, berichtet er.

Feuerlöscher oder Wasser neben dem Christbaum

Die Floriani aus dem Bezirk sind alle in Rufbereitschaft. „Wir sind erreichbar, wenn ein Einsatz passiert – egal ob am Montag um acht in der Früh oder am Heiligen Abend, wo alle unterm Christbaum stehen“, erzählt Christian Teis, langjähriges Mitglied der Feuerwehr Lehenrotte und ehemaliger Kommandant. Er selbst feiert „ganz normal“ mit seiner Familie. Lediglich ein Detail unterscheide sich bei Feuerwehrmitgliedern von anderen: „Wenn es Kerzen gibt, haben wir meistens einen Feuerlöscher oder einen Kübel Wasser neben dem Christbaum stehen.“

Teis ist seit 1983 bei der Feuerwehr aktiv. In diesem Zeitraum gab es noch nie einen Einsatz am Heiligen Abend, lediglich tagsüber den ein oder anderen Verkehrsunfall. Wenn es doch einmal so weit sein sollte, dann wäre der Einsatz akzeptiert, schätzt er: „Freuen tut es natürlich niemand, wenn wir wegfahren müssen. Aber die Hilfe am Menschen geht vor.“

