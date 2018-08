Ein 21-Jähriger war laut Polizei mit seinem Pkw auf der LB21 in St. Aegyd am Neuwalde in einer Rechtskurve ins Schleudern gekommen und auf den linken Fahrstreifen geraten. Zwei entgegenkommende Biker im Alter von 56 und 54 Jahren stürzten dadurch.

Der ältere der beiden Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen vom Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Amstetten geflogen. Der 54-Jährige erlitt ebenfalls Blessuren, er wurde in das Landesklinikum Lilienfeld transportiert. Der unverletzte Autolenker hatte laut eigenen Angaben den Verkehrsunfall kurz vor 14.30 Uhr nicht bemerkt. Die Polizei hielt den Mann aus dem Bezirk Lilienfeld der Aussendung zufolge nach einer kurzen Fahndung an.