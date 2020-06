Das erwartete Ergebnis brachte nach der Kammerwahl am 1. März nun die Eröffnungssitzung der Vollversammlung der Bezirksbauernkammer Lilienfeld. Das Führungstrio stellt erneut der NÖ Bauernbund – mit dem zum dritten Mal in Folge wiedergewählten Obmann Reinhold Mader ( St. Veit ) und seinen neuen Stellvertretern Petra Schmölz ( Hainfeld ) und Rudolf Buchner ( Traisen ).

Seine Ziele hat Mader klar vor Augen: „Ich möchte auch in der neuen Periode Ansprechpartner für die Anliegen der Bäuerinnen und Bauern im Bezirk sein. Gerade die Coronakrise hat gezeigt, wie wichtig es ist, eine funktionierende Land- und Forstwirtschaft und regionale Produzenten zur Verfügung zu haben.“ Für die Bauern müssten auch in Zukunft die Rahmenbedingungen passen, um die Versorgungssicherheit garantieren zu können. „Dabei geht es nicht nur um die Erzeugung hochwertiger Lebensmittel, sondern gerade für den waldreichsten Bezirk auch um eine nachhaltige Waldbewirtschaftung.“ Eine fachgerechte Pflege sei Voraussetzung. Wobei der Obmann Rosen streut: „Der Lilienfelder Wald ist in dieser Hinsicht bei unseren Bauern in besten Händen.“

18 Kammerräte und fünf Fachausschüsse

Mader dankt freilich auch den neu angelobten Kammerräten des Bezirkes für ihre Bereitschaft, als Funktionäre die Anliegen der Bauernschaft zu vertreten. Insgesamt 18 Kammerräte und drei beratende Mitglieder bilden das Funktionärsteam der Bezirksbauernkammer. Neben einem Hauptausschuss wurden bei der Vollversammlung fünf Fachausschüsse (siehe Info-Box) angelobt. Diese bearbeiten aktuelle Themen in der Land- und Forstwirtschaft und sind somit ein wesentlicher Teil in der Kommunikation zwischen Bauernschaft, Bezirksbauernkammer und Landes-Landwirtschaftskammer.

Maders Abschluss-Appell: „Es ist unsere gemeinsame Aufgabe und Verantwortung, unseren Bäuerinnen und Bauern den Rücken zu stärken, Perspektiven zu schaffen, dafür zu kämpfen, dass es klare Rahmenbedingungen für die Zukunft gibt und dort unter die Arme zu greifen, wo Unterstützung benötigt wird.“ Wichtig sei ein konstruktives Miteinander und ein Zusammenhalt in den bäuerlichen Reihen, um gut gewappnet und zuversichtlich in die Zukunft gehen zu können.