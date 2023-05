Mann vermisst: Suche eingestellt, Hinweise weiterhin erbeten

Dutzende Einsatzkräfte von Polizei und Bergrettung haben in den vergangenen Tagen die Region rund um den Ötscher durchkämmt. Seit Montag, 1. Mai, ist der 45-jährige David Sch. aus dem Bezirk Scheibbs abgängig. Er war von einer Wandertour am Ötscher nicht mehr nach Hause gekommen und gilt seitdem als vermisst.

Zunächst vermutete man, dass der 45-Jährige bei der Besteigung des Rauen Kamms verunglückt sei. Doch die dort durchgeführte Suche blieb erfolglos. Am Wochenende verlagerten die Einsatzkräfte daher die Suchaktion nach Mitterbach in den Bezirk Lilienfeld. Ein Zeugin hatte sich gemeldet, die den Mann am Erlaufsee gesehen haben will. Die Suchaktion blieb aber bisher erfolglos und wurde am Sonntagnachmittag von der Polizei für beendet erklärt. Die Polizeistreifen würden aber weiterhin nach dem Mann Ausschau halten.

Zudem bittet die Landespolizeidirektion um Mithilfe der Bevölkerung, etwaige Wahrnehmungen zu melden. Es ist durchaus möglich, dass sich der 45-Jährige im Bezirk Lilienfeld, mitunter auch in der angrenzenden Steiermark aufhält.

Die Personenbeschreibung: Der Mann ist 45 Jahre alt, 180 cm groß und etwa 80 kg schwer, hat braune Haare und blaue Augen. Er war mit einer dunklen Hose, roten Jacke und einer beigen/grauen Schirmkappe sowie Sportschuhen bekleidet.

Hinweise werden an die Polizei-Inspektion Gresten unter der Telefonnummer 059133-3153 erbeten.

