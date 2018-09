Wer und was: Ansuchen um Pässe können Bürger am Gemeindeamt, sofern sie ihren Wohnsitz (Haupt- oder Nebenwohnsitz) in der betreffenden Gemeinde haben. Abgegeben werden können Anträge auf Reisepässe, Kinderpässe und Personalausweise. Ausgenommen sind Express- und Notpässe (beide sind weiter nur auf der BH Lilienfeld zu beantragen).

Neuheit: Bisher war das Passbeantragen außer in Statutarstädten nur in den Bezirkshauptmannschaften möglich. Die Neuerung wurde vom Land NÖ mit dem Gemeindebund erarbeitet, um den Bürgern primär die Wege zu verkürzen. Im Bezirk beteiligen sich an diesem freiwilligen Service ab 1. Oktober die Gemeindeämter Eschenau, Hainfeld, Hohenberg, Rohrbach, Türnitz und St. Aegyd.

Pass-Schulung: Die Schulung für Gemeindebedienstete auf der BH Lilienfeld gliederte sich in die drei Teile Rechtliches, Technisches und Praxis (Übungsbeispiele).