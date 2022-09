Urteil zu Wilhelmsburger Horrorunfall: 15 Monate Haft

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der 22-Jährige aus dem Bezirk Lilienfeld hatte im Mai einen Wagen gelenkt, der mit 180 km/h in ein leer stehendes Haus krachte. Dabei kam einer der Insassen ums Leben, der Fahrer und die anderen drei Mitfahrenden wurden schwer verletzt:

Wilhelmsburg Nach Horror-Unfall auf B20: Lenker alkoholisiert und ohne Führerschein

Im Auto saßen der beste Freund des Angeklagten, 26 Jahre, und der kleine Bruder seines besten Freundes, 19 Jahre, mit einem Bekannten, 19 Jahre. Ein vierter Mitfahrer kam ums Leben.

Der Fahrer selbst erlitt mehrere Brüche. Glimpflicher davon kamen die beiden jüngeren Insassen. Beide zogen sich Brüche an den Lendenwirbeln zu, einer der Beiden brach sich das Schlüsselbein und einer erlitt eine Verletzung an der Hand.

Die heftigsten Verletzungen erlitt allerdings der Beifahrer und beste Freund des Angeklagten. Der 26-Jährige zog sich 23 Knochenbrüche und schwere innere Verletzungen zu. 90 Tage verbrachte er im Krankenhaus, 14 davon im künstlichen Tiefschlaf.

Betrunken und kein Führerschein

Vor Gericht bekannte der junge Mann seine Schuld. Trotzdem gab er an, sich nur an Bruchteile des Abends und der Nacht erinnern zu können, an den Unfall gar nicht. Im Krankenhaus wurden bei ihm rund eine Stunde nach dem Unfall 1,1 Promille festgestellt. Auch stellte sich heraus, dass der junge Mann gar keinen Führerschein hatte.

Wie es dazu kam, dass der 22-Jährige trotz hoher Alkoholisierung von einem Club in St. Pölten zurück nach Gölsen fuhr, weiß er selbst nicht. Seinen Mitfahrer kam er vor der Fahrt nicht betrunken vor. Besorgt war er erst, als der Angeklagte begann, rote Ampeln zu überfahren, gab ein 19-jähriger Zeuge an. Der junge Lilienfelder war auch der Einzige, der sich an die gesamte Fahrt erinnern konnte.

Zur hohen Geschwindigkeit kam es, weil anscheinend eine Polizeistreife bemerkte, dass der Angeklagte rote Ampeln überfuhr, und ihm nach fuhr. Der 22-Jährige bekam Panik und begann zu flüchten.

„Einmal habe ich auf den Tacho geschaut und gesehen, dass er 250 anzeigt“, erinnert sich der 19-jährige Zeuge. Kurz vor dem Unfall konnte er noch einmal einen Blick erhaschen, da waren es nur noch 180 km/h. „Dann hat es einen Knall gegeben, es hat alles nach Öl gestunken“, erzählte der Bursche. „Ich habe nach den ersten zwei Überschlägen die Augen zu gemacht, mich verkrampft, dass ich überlebe.“

Dem Angeklagten konnte man die Schuldgefühle ansehen. Zum Abschluss entschuldigte er sich. Verurteilt wurde er zu 15 Monaten unbedingter Haft. Zusätzlich muss er insgesamt 4.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

