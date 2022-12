Mehr Brandeinsätze im Bezirk Lilienfeld

Werbung

Immer wieder wiederholte Bezirksfeuerwehrkommandant Anton Weiss beim Bezirksfeuerwehrtag dieselben Worte: „Ich kann euch für euren unermüdlichen Einsatz, oft über viele Jahrzehnte hinweg, gar nicht genug danken.“

Was wäre der Bezirk ohne seine Feuerwehren und was wären diese ohne ihre unzähligen Freiwilligen? Ihre Leistungen wurden am Samstag beim Bezirksfeuerwehrtag im Gasthaus „Goldener Löwe“ in Türnitz vor den Vorhang gehoben.

Jugendausbildung ist im Bezirk wichtig. Im Bild: Zoe Obernberger und Fabian Sieber (2. und 3. v. l.) mit Vize-Bezirks-FF-Chef Richard Fuchs (l.), Rotheaus Kommandant Hermann Sochorec (2. v. r.) und Bezirksfeuerwehrkommandant Anton Weiss (r.). Foto: Foto Wohllmann

FF-Chef Weiss und Feuerwehr-Pressesprecher Christian Teis gaben eine eindrucksvolle Bilanz, was die Feuerwehrmitglieder im Bezirk im vergangenen Jahr geleistet haben, denn Herausforderungen gab es so einige. Der Blick auf die Einsatzstatistik zeigt: Die Brandeinsätze sind gestiegen. 2021 mussten um 45 (oder rund 35 Prozent) mehr Brände gelöscht werden als 2020.

Auch die Gesamtstunden der Einsätze steigerten sich – aufgrund lang anhaltender Einsätze – auf 16.175 Stunden. Gesamt wurden 2021 von den 1.631 Mitgliedern der Feuerwehren des Bezirkes, in 6.198 Tätigkeiten, Ausbildungen und Einsätzen 72.780 Stunden geleistet. „Der Waldbrand in Hirschwang, der Wohnhausbrand in Traisen mit mehr als 50 geretteten Personen oder auch die Brandstiftungen in Lilienfeld waren besonders herausfordernde Einsätze“, führte Pressesprecher Christian Teis weiter aus.

In den Berichten der Sachbearbeiter stach hervor, dass es durch altersbedingte Abgänge 2023 passieren könnte, dass die Module „Abschluss Truppmann“ und „Grundlagen Führen“ in anderen Bezirken absolviert werden müssen, da im eigenen Bezirk zu wenige zertifizierte Ausbilder vorhanden sind. Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen: So bekam die FF Wienerbruck eine Urkunde zum 25-jährigen Bestehen der Feuerwehrjugend überreicht.

Martin Rohrer und Christian Teis wurden zu Hauptprüfern bei der Ausbildungsprüfung Löscheinsatz ernannt. Im Anschluss fanden die Ehrungen für 25-, 40-, 50-, 60- und 70-jährige Mitgliedschaft beziehungsweise die Vergabe von Auszeichnungen an verdiente Mitglieder statt. Unter anderem wurde Ernst Hofstetter das Ehrenzeichen für 25 Jahre Dienst im Feuerwehr- und Rettungswesen oder Konrad Karner von der FF Wienerbruck das Verdienstzeichen 1. Klasse in Gold verliehen. Feuerwehr ist nicht nur ein Hobby auf Zeit: Franz Rott von der FF St. Veit/Gölsen wurde für seine beachtliche 70-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.