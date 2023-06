Amtsübergabe an der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld

Mit Wirksamkeit vom 1. Mai erfolgte im Bezirk Lilienfeld der Wechsel von Franz Kemetmüller zu Heidelinde Grubhofer als Leiterin der Bezirkshauptmannschaft (Die NÖN berichtete). Am Mittwoch fand im Stift Lilienfeld auf Einladung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die offizielle Amtsübergabe statt.

Die Amtsübergabe an einer Bezirkshauptmannschaft „sei etwas ganz Besonderes und habe immer große Bedeutung für das Land Niederösterreich und den Bezirk“, leitete Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ihre Rede ein. Man befinde sich aufgrund des Krieges in der Ukraine, Teuerung, Inflation, Energieengpässen und Verzögerungen bei den Lieferketten in herausfordernden Zeiten. Das Land Niederösterreich gebe gerade in diesen Zeiten Unterstützungen und investiere in Zukunftsfelder. Unter anderem führte Mikl-Leitner den Pflegescheck, den NÖ Wohn- und Heizkostenzuschuss, die Abschaffung der GIS-Landesabgabe und den Corona-Fonds an. „All das kostet viel Geld, aber wir können das leisten, weil wir eine sehr gute Ausgangsposition in Niederösterreich haben“, verwies sie auf „das höchste Haushaltseinkommen, die höchste Kaufkraft und die niedrigste Armutsgefährdung im Vergleich mit allen anderen Bundesländern“. Diese Erfolgsgeschichte wolle man fortschreiben und investiere weiterhin in Qualifizierung und Ausbildung, qualifizierte Zuwanderung, in die Energieunabhängigkeit, in Wissenschaft und Forschung sowie in Kultur, Tourismus, Wirtschaft und Landwirtschaft, betonte sie. „Um all das zu gewährleisten, brauchen wir eine schlagkräftige Verwaltung, und die haben wir in Niederösterreich“, führte sie aus.

Du hast einen sensationellen Job gemacht Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner über den scheidenden Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller

Die Bezirkshauptmannschaften seien „wichtige Dreh- und Angelpunkte in den Regionen und zentrale Anlaufstelle für die Menschen im Bezirk.“ Einer, der es verstanden habe, „seine Bezirkshauptmannschaft“ zu führen, sei Franz Kemetmüller gewesen. Mikl-Leitner: „Du hast Führungsqualitäten gehabt, du warst Teamplayer und Teamleader. Du hast wirklich eine beeindruckende Karriere hingelegt.“ In seine Zeit als Bezirkshauptmann von Lilienfeld seien viele Projekte und Herausforderungen gefallen, unter anderem die Schneesituation 2019, die Suche nach zwei vermissten Skitourengehern, der Lawinenabgang in Annaberg oder die Sanierung der Bezirkshauptmannschaft und des Bezirksgerichts sowie die Coronazeit. „Alle Herausforderungen hast du im Miteinander gelöst, in der Zusammenarbeit mit den Einsatzorganisationen und den Gemeinden. Du hast einen sensationellen Job gemacht“, unterstrich sie.

Der Bezirk Lilienfeld sei nicht nur Naturschatz und mit dem Stift Lilienfeld weithin sichtbar, sondern auch wirtschaftliches Zentrum und ein Bezirk mit großer Lebensqualität für die Bewohner und großer Attraktivität für die Besucher. „Ich bin überzeugt, Heidelinde Grubhofer wird die erfolgreiche Arbeit hier im Bezirk nahtlos fortsetzen. Das erste Mal in der Geschichte des Bezirks gibt es eine Bezirkshauptfrau. Sie wird vieles anders machen als Franz Kemetmüller, aber sicher genauso gut und erfolgreich“, erklärte die Landeshauptfrau und meinte weiters: „Ich bin überzeugt, du bist die Richtige für diesen Job und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“

Bezirkshauptmann a. D. Franz Kemetmüller sagte, er habe immer „das Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen versucht. Nach achtjähriger Tätigkeit kann ich sagen, dass einiges geschehen ist.“ Die Gemeinden hätten großen Zusammenhalt gezeigt, die Arbeit sei von gegenseitigem und uneingeschränktem Vertrauen geprägt gewesen. „Die Bezirkshauptmannschaft hat als Dienstleister große Akzeptanz erfahren. Als Team sind wir durch die Pandemie weiter zusammengerückt. Heute geht für mich ein bedeutender und wichtiger Abschnitt zu Ende“, so der scheidende Bezirkshauptmann, der nun den wohl verdienten Ruhestand daheim in Göstling (Bezirk Scheibbs) mit seiner Familie genießen und sich seinem Hobby, dem Angeln, vermehrt widmen möchte. Kemetmüller wurde 1961 geboren und arbeitete seit 1981 im NÖ Landesdienst. Im November 2010 wurde er zum Bezirkshauptmann in Waidhofen an der Thaya bestellt, von März 2015 bis zuletzt war er Bezirkshauptmann in Lilienfeld.

Ich will gute Arbeit für die Menschen im Bezirk leisten“ Heidelinde Grubhofer, Bezirkshauptfrau von Lilienfeld

Bezirkshauptfrau Heidelinde Grubhofer aus Wolfpassing, ebenfalls im Bezirk Scheibbs, betonte in ihrer Antrittsrede, dass sie ein Haus mit fleißigen und erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernehmen dürfe. Sie freue sich darüber hinaus auf die Zusammenarbeit mit den Gemeinden, den regen Austausch, offene Kommunikation und den wertschätzenden Umgang. „Gerade in diesen herausfordernden Zeiten braucht es das Miteinander, um gemeinsam viel erreichen zu können und ich freue mich, mit ihnen zusammenzuarbeiten“, so die neue Bezirkshauptfrau. Sie werde die gut etablierten Projekte wie die regelmäßigen Sicherheitsstammtische in der Region „jedenfalls weiterführen“. Die Aufgaben einer Bezirkshauptmannschaft seien vielfältig, man werde weiterhin eine gesetzeskonforme, transparente und bürgernahe Verwaltung anbieten „Ich will gute Arbeit für die Menschen im Bezirk leisten“, unterstrich sie. Heidelinde Grubhofer wurde 1973 geboren und studierte in den Jahren 2004 bis 2008 berufsbegleitend Rechtswissenschaften. Ab dem Jahr 2014 war sie an der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn tätig, von 2015 bis 2016 an der Bezirkshauptmannschaft Melk. Von 2016 bis 2022 arbeitete sie in den Abteilungen Landesamtsdirektion-Rechtsbüro, Gewerberecht und Anlagenrecht des Amtes der NÖ Landesregierung, bis März 2022 war sie BH-Stellvertreterin in Melk.

Durch die Veranstaltung führten Bürodirektor Andreas Postl und Bereichsleiterin Andrea Posch. Unter den Ehrengästen befanden sich u. a. auch Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Landesamtsdirektor Werner Trock und Landesamtsdirektor-Stellvertreter Gerhard Dafert, Abt Pius Maurer und Altabt Matthäus Nimmervoll, Vertreterinnen und Vertreter der Gerichtsbarkeit, der Einsatzorganisationen, der Wirtschaft, der Bildung und der Verwaltung. Grußworte sprachen mit Michael Wurmetzberger und Monika Feichtinger auch Bezirksvertreter von NÖ Gemeindebund und NÖ Gemeindevertreterverband. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von Musikerinnen und Musikern des Gemeindeverbandes der Musikschule Lilienfeld.