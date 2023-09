Bezirkshauptfrau Grubhofer besuchte die Gemeinde Rohrbach

Nach einem persönlichen Austausch über Themen, die sowohl die Gemeinde als auch die Bezirksverwaltungsbehörde in ihrer Zusammenarbeit betreffen, besuchten die Bezirkshauptfrau in Begleitung von Bürgermeister Karl Bader, Vizebürgermeisterin Anna Klinger und geschäftsführendem Gemeinderat Markus Leopold die Volksschule und den Kindergarten. Ein persönlicher Austausch mit den Leiterinnen der beiden Bildungseinrichtungen, Magdalena Fertner und Renate Kühberger, sowie den Pädagoginnen stand hier am Programm.

Danach ging es ins Feuerwehrhaus, wo FF-Kommandant Wolfgang Bader und sein Stellvertreter Stefan Zeller die Rohrbacher Feuerwehr vorstellten. Auch die Sportanlage des USC Rohrbach wurde besucht. Obmann Hannes Pichler und Wilhelm Hönigsperger führten durch die Sportanlage.

„Bezirkshauptfrau Grubhofer war von den kommunalen Einrichtungen der Gemeinde beeindruckt“, freute sich Bürgermeister Karl Bader, der für die gute Zusammenarbeit mit der Bezirksverwaltungsbehörde dankte. Gemeinsam mit Vizeortschefin Anna Klinger wurde der Bezirksverwaltungschefin als kleines Präsent ein schmucker Schal von der Rohrbacher Trachtenlinie überreicht.