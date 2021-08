Schmerzhaft endete die Motorradausfahrt für einen Wiener in Mariazell. Der 57-Jährige war am Samstagnachmittag auf der L 113 von Niederalpl kommend in Richtung Mariazell unterwegs. Plötzlich verlor er die Kontrolle über sein Bike, kam zu Sturz und verletzte sich dabei. Nach der Erstversorgung brachte ein Team des Roten Kreuzes den Mann ins Landeskrankenhaus Hochsteiermark in Bruck an der Mur.