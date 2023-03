Ein ruhiger Saisonstart in Kleinzell

Sobald die Temperaturen im Frühjahr steigen, treibt es die Zweirad-Enthusiasten auf ihre Maschinen. Der Alpengasthof in der Kalten Kuchl ist dabei eines der beliebtesten Ausflugsziele in ganz Niederösterreich.

Legendär ist dabei unter anderem der Topfenstrudel, der seit Jahren viele Motorradfahrer zum Alpengasthof lockt. Seit 1. März hat dieser wieder geöffnet und bringt somit durch die ganze Saison viele Biker, aber auch Wanderer und Ausflügler in die Region. „Das Eröffnungswochenende war bereits relativ gut besucht und es waren schon einige Motorradfahrer da. Es hängt natürlich immer sehr stark vom Wetter ab, aber wenn es warm ist, merkt man schon, dass wieder viele ausfahren“, stellt Gastwirtin Gabriele Rieder zum Saisonstart fest. Der beliebte Biker-Treffpunkt hat immer von März bis November offen, wobei der Sommer zur Hauptsaison zählt. Neben zahlreichen Bikern kommen aber, stellt die Gastwirtin fest, auch viele Wanderer. „Wir sind direkt am Weitwanderweg von Wien nach Mariazell, insofern gehen auch viele Wanderer bei uns vorbei, der Großteil sind aber trotzdem die Motorradfahrer“, stellt Rieder fest.

Gemeinde möchte eine mobile Radarstation

Während die vielen Motorradfahrer als Kunden im Gasthaus für Freude sorgen, ist dies in der Gemeinde Kleinzell nicht immer der Fall. Denn nicht jeder Biker fährt auch einem Ortsgebiet angepasst. Dabei richtet sich die Kritik seitens Gemeinde nicht an alle Motorradfahrer generell, sondern es sollen diejenigen angesprochen werden, die Geschwindigkeitsbeschränkungen missachten und mit ihrer Fahrweise für eine starke Lärmbelästigung sorgen. „Bis jetzt war der Saisonstart noch relativ ruhig. Seit zirka zwei Wochen merkt man aber, dass wieder vermehrt Motorräder fahren, aber es ist alles in allem noch eher ruhig“, sagt Bürgermeister Reinhard Hagen. Der Ortschef will aber weiterhin vor allem gegen Raserei ankämpfen. „Wir prüfen nach wie vor, ob wir mobile Radarstationen bekommen können“, so Hagen. Vom Land sei hier, bedauert der Bürgermeister, „die Unterstützung aber nicht gegeben, weswegen die Beschaffung nicht leicht sei.“ Die Exekutive ist an der L 133, der beliebten Bikerstrecke in die Kalte Kuchl, präsent.

„In den letzten Tagen war noch kein verstärktes Aufkommen der Biker, vermutlich wetterbedingt, festzustellen. Wir haben natürlich immer ein wachsames Auge auf das Verkehrsgeschehen und werden natürlich auch wieder an den bekannten Bikerstrecken verstärkt überwachen, auch zur Sicherheit der Motorradfahrer selbst. Oberstes Ziel ist es, Unfälle zu vermeiden“, betont dazu auch Lilienfelds Bezirkspolizeikommandant Michael Hochgerner.

