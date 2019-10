„Es sind so ziemlich alle Branchen vertreten, die Lehrlinge ausbilden“, sagt Renate Schauderer.

Die Pädagogin der polytechnischen Schule Hainfeld organisiert wieder in enger Kooperation mit der Wirtschaftskammer die BIL 19, die große Berufsinformationsmesse im Gölsental. Diese findet am Freitag, 8. Novemeer, zwischen 8.30 und 14 Uhr in den Turnsälen der Neuen Mittelschule sowie im Poly Hainfeld statt.

„45 Betriebe und Institutionen werden heuer wieder teilnehmen“, kündigt sie an. Schüler der 8. und 9. Schulstufen des Bezirkes Lilienfeld erhalten dabei Einblicke in die Arbeitswelt und Informationen zu verschiedenen Berufsbildern.

Umfangreiches Rahmenprogramm

„Diese haben Gelegenheit, mit Lehrherren Kontakt aufzunehmen, sich über Lehrstellen zu informieren und Termine für berufspraktische Tage zu vereinbaren“, kündigt sie an. Lehrausbildner haben indes Gelegenheit, ihren Betrieb zu präsentieren sowie im Hinblick auf zukünftige Lehrverhältnisse Schüler und deren Eltern kennenzulernen sowie über Bewerbungsmodalitäten Auskunft zu geben.

Die Schüler erwartet überdies ein Rahmenprogramm, bestehend aus kreativer Bewerbungsschreibwerkstatt, Vorträgen des Berufsinformationszentrums und der Schuldnerberatung sowie ein Bewerbungslabor mit Unterstützung der Firmen Neuman, GW, Spar, der Sparkasse NÖ Mitte und der Arbeiterkammer. Die Schülergruppen werden von „Guides“ durch die Seminare und Messestände geführt und erhalten Fragebögen und Arbeitsaufträge.