Mörtel, Kabel oder Backstube? Informieren im Stift Lilienfeld

Seit zwei Jahrzehnten bietet die Berufsinformationsmesse und Lehrstellenbörse Lilienfeld (BIL) Unternehmen, die Möglichkeit, sich potentiellen Lehrlingen zu präsentieren. Heuer nahmen knapp 500 Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen der Mittelschulen sowie der Polytechnischen Schulen teil.

In seiner Eröffnungsrede betonte WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser: „Gerade jetzt, wo es schwieriger wird, die richtigen Fach- und Arbeitskräfte zu finden, stellt die BIL eine tolle Möglichkeit für die regionalen Unternehmen dar, dieser Situation zu begegnen.“

Da die Interessenten nicht nur aus dem Bezirk Lilienfeld kommen, wurde wegen des großen Andrangs im Vorjahr die Ausstellungsfläche für 2023 erweitert. Zusätzlich zum Dormitorium stand heuer nun auch das Cellarium im zur Verfügung. Neben den Informationen zu Lehrberufen, Schnupperlehrstellen und offenen Lehrstellen gab es dort erstmals auch eine Aktivwerkstätte, wo Firmen aus Gewerbe und Handwerk ihren Beruf vorstellen und zum Ausprobieren und Mitmachen einladen konnten.

Bei der Eröffnung: Bürgermeister Manuel Aichberger (Lilienfeld), WKNÖ-Bezirksstellenobmann Markus Leopold, Bundesrätin Sandra Böhmwalder, WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser, NÖ Bildungsdirektor Karl Fritthum, Renate Schauderer, WKNÖ-Direktor-Stv. Alexandra Höfer und Barbara Schweda (v.l.). Foto: manupicts, manupicts

Ehrungen für Beitrag zur Erfolgsgeschichte

Passend zum 20-jährigen Jubiläum ehrte WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer zwei Persönlichkeiten, ohne die die BIL nicht das wäre, was sie heute ist. BIL-Initiatorin Renate Schauderer und Barbara Schweda, die von Seiten der WKNÖ maßgeblich dazu beitrug, dass die BIL sich in der Region so fest etablieren konnte.