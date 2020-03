Immer mehr Menschen suchen Unterstützung bei der Bezirksstelle der Arbeiterkammer (AK) Lilienfeld: 3.923 Beratungen führte diese im Vorjahr durch — ein Plus von zwölf Prozent gegenüber 2018. „Das zeigt, wie wichtig wir als regionale Anlaufstelle in allen Lebenslagen sind“, weiß AK-Bezirksstellenleiter Burkhard Eberl.

Eine nicht alltägliche Intervention betraf eine 21-jährige weibliche Hilfskraft, die im Service eines Hotels tätig war. Um sich Kosten zu ersparen, wurde die Probezeit durch den Chef einseitig bis zum Kündigungstag verlängert. „Er dürfte gehofft haben, die junge Dame schlucke diesen Schmäh und finde sich mit weniger Geld ab. Tatsächlich lag jedoch eine zeitwidrige Dienstgeberkündigung vor, wegen der sich die Dame an die AK wandte“, erzählt Eberl. Nach Androhung arbeitsrechtlicher Schritte durch die AK Lilienfeld zahlte der Dienstgeber schließlich 2.758 Euro an die Frau.

Der Fall der 21-Jährigen war freilich nur einer von vielen: Insgesamt hat die Bezirksstelle Lilienfeld im Vorjahr rund 1,13 Millionen Euro für Arbeitnehmer der Region erstritten. „Das umfasst sowohl die Steuersparwochen als auch den Konsumentenschutz. Am häufigsten gefragt war unsere Unterstützung bei Problemen am Arbeitsplatz und in sozialrechtlichen Fragen“, präzisiert Eberl.

Auffallend in der druckfrischen AK-Bilanz: Über die Hälfte des im Arbeits- und Sozialrecht eingebrachten Geldes — 456.818 Euro — waren 2019 Insolvenzvertretungen. „2018 hatten wir im Bezirk fast keine Insolvenzen, im Vorjahr waren es acht“, begründet Eberl.

Als großen Erfolg wertet die AK auch die Pflegegeld-Beratung, die im vorigen Jahr deutlich ausgebaut wurde und nun landesweit durchgeführt wird. „Diese Leistungen haben knapp 300 Niederösterreicher in Anspruch genommen“, bestätigt Kammerrat Josef Indra.